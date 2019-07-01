رفع, أسعار, المياه, وتخفيض, أسعار, الوقود,

وسيبلغ السعر الأدنى للكوب الواحد سيبلغ 7 شواقل ونيفًا.وعلى صعيد متصل تم صباح اليوم تخفيض أسعار الوقود بـ 12 إغورة ، بحيث اصبح سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان 6 شواقل و25 أغورة بالتعبئة الذاتية..

ابتداء من اليوم الاثنين تم رفع اسعار المياه للمستهلكين بنسبة اثنين وأربعة أعشار بالمائة.

تابعونــا

وزير الداخلية البريطاني في زيارة للمسجد الأقصى المبارك 2019-07-01 | 12:31:34 استقبل عطوفة الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد...

اعتقال قاصرين من ديرحنا بشبهة حيازة سلاح وذخيرة 2019-07-01 | 11:12:58 اعتقلت الشرطة في منطقة الشمال امس الاحد وخلال حملة تفتيش لها في بلدة ديرحنا شابين...

عائلة عبيد بالقدس تتراجع عن طلب تشريح ابنها 2019-07-01 | 10:31:55 تراجعت عائلة الشهيد محمد سمير عبيد (20 عاما)، من بلدة العيسوية بالقدس ، عن طلب...

صور - ضبط معمل للمخدرات داخل منزل في رام الله 2019-07-01 | 09:53:21 ضبط جهاز المخابرات العامة والشرطة في محافظة رام الله والبيرة في ساعات متاخرة من...

افتتاح وحدة جديدة للجلطة الدماغية في باده - بوريا 2019-07-01 | 09:41:43 بشرى سارة وكبيرة لسكان المنطقة، افتتحت في شهر أيار/ مايو وحدة جديدة للجلطة...

ابتداء من اليوم - قيادة الدراجة الكهربائية مشروطة باجتياز امتحان نظري 2019-07-01 | 09:30:24 يدخل ابتداء من صباح اليوم الاثنين الى حيز التنفيذ القانون الجديد المُتعلق...

مقتل أحمد سالم ابو جابر 62 عاما رميا بالرصاص في كفرقاسم 2019-07-01 | 06:42:47 لقي أحمد سالم ابو جابر 62 عاما مصرعه صباح اليوم الاثنين اثر تعرضه لاطلاق النار في...

الطقس - لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة 2019-07-01 | 06:00:05 اليوم الاثنين : لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يسود في المناطق...

مناوشات بين الشرطة والمواطنين في ام الفحم بعد مطاردة بوليسية 2019-06-30 | 22:50:23 ذكر شهود ان مطاردة بوليسية قد شهدها حي البير بام الفحم وفي النهاية اسفرت عن شجار...