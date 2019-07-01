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رفع أسعار المياه وتخفيض أسعار الوقود



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



ابتداء من اليوم الاثنين تم رفع اسعار المياه للمستهلكين بنسبة اثنين وأربعة أعشار بالمائة. 


وسيبلغ السعر الأدنى للكوب الواحد سيبلغ 7 شواقل ونيفًا.

وعلى صعيد متصل تم صباح اليوم تخفيض أسعار الوقود بـ 12 إغورة ، بحيث اصبح سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان 6 شواقل و25 أغورة بالتعبئة الذاتية..




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