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اليسا تتعرض لموجة من السخرية.. وفرح يوسف تتدخل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة ​اليسا​ صورة جديدة اليوم على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أن الصورة لاقت موجة من التعليقات الساخرة.


الأمر استفز محبي اليسا كما استفز أيضاً الفنانة ​فرح يوسف​ التي كتبت على صفحتها تعليقاً على الامر ورد فيه:”التنمر اللي عم يصير عالفنانة إليسا هلئ عالانستغرام عندا مووووو معقول و لا مقبوووول بأي شكل من الأشكال عن جد شو صاير للعالم و شو ثقافة هالجهل اللي ضاربة عقول البعض الكتيييير كتير عنا؟!ولك عيب ولله عيب كتير عكل انسان بيجرح مشان حضرتو ينبسط بحالو انو قال مهضوم و قصّيف يعني”.




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