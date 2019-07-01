سجن, يمنح, نزلاءه, إجازات, في, حال, إلتزموا, بهذه, القواعد,

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تشهد العاصمة الإماراتية أبو ظبي موعدا في نهاية عام 2020 مع أكبر حديقة ألعاب ثلجية...
تقدم "واتس آب" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نشر تحديثات الحالة والقصص مباشرة على...
لقيت امرأة من مدينة أبينغدون بمقاطعة أوكسفوردشير البريطانية مصرعها إثر عضة قاتلة...
يزداد اعتماد المصانع على الروبوتات يوما بعد يوم، إلا أن الأمر قد يشكل خطرا على...
تمكّن صيادون من إنقاذ رجل روسي "يشبه المومياء" تعرّض لهجوم وحشي من دب مفترس، قام...
في حادثة فريدة من نوعها، تسلل دب إلى منزل في ولاية مونتانا الأمريكية وأغلق الباب...
كشفت "كاديلاك" منذ مدة عن النموذج الجديد من سيارات XT5 التي تعتبر من أكثر سيارات...
عاشت تيفاني آدمز لحظات من الرعب على متن طائرة، بعدما إنصرف الركاب والمضيفون،...
أثارت مقاطع فيديو وصور منشورة بشأن انتشار أكل الكلاب في الأردن غضبا واستنكارا...
أثارت مقاطع فيديو وصور منشورة بشأن انتشار أكل الكلاب في الأردن غضبا واستنكارا...