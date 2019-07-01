عائلة, عبيد, بالقدس, تتراجع, عن, طلب, تشريح, ابنها,

تراجعت عائلة الشهيد محمد سمير عبيد (20 عاما)، من بلدة العيسوية بالقدس ، عن طلب تشريح جثمان نجلها لأسباب خاصة، وتم إبلاغ محكمة الصلح بقرار العائلة خلال جلسة المحكمة، بحسب ما أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، محمد محمود، اليوم الإثنين.

ورفضت عائلة الشهيد عبيد، أمس الأحد، استلام جثمان نجلها، بشروط الشرطة والجيش.ووفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن السلطات اشترطت لتسليم جثمان الشهيد عبيد، "دفنه في مقبرة باب الزاهرة خارج حدود بلدة العيسوية في ساعات المساء، وحضور 50 شخصا فقط في جنازته والدفن، وعدم رفع الأعلام والرايات خلال الجنازة، ودفع كفالة 25 ألف شيكل، لضمان تنفيذ الشروط.