تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-01 12:34:03 المعلم: كوريا مستعدة لإرسال عمالة البناء المختصة لسوريا |  2019-07-01 12:31:34 وزير الداخلية البريطاني في زيارة للمسجد الأقصى المبارك |  2019-07-01 12:30:50 أبوظبي على موعد مع أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة بالعالم |  2019-07-01 11:12:58 اعتقال قاصرين من ديرحنا بشبهة حيازة سلاح وذخيرة |  2019-07-01 11:02:30 رفع أسعار المياه وتخفيض أسعار الوقود |  2019-07-01 10:47:17 التسخين بدل الحرق.. الإبتكار يقود صناعة التبغ |  2019-07-01 10:31:55 عائلة عبيد بالقدس تتراجع عن طلب تشريح ابنها |  2019-07-01 09:53:21 صور - ضبط معمل للمخدرات داخل منزل في رام الله |  2019-07-01 09:41:43 افتتاح وحدة جديدة للجلطة الدماغية في باده - بوريا |  2019-07-01 09:30:24 ابتداء من اليوم - قيادة الدراجة الكهربائية مشروطة باجتياز امتحان نظري |  2019-07-01 08:02:09 وفاة الممثل المصري عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض |  2019-07-01 07:58:50 أمم افريقيا: 3 مقاعد للعرب في الدور القادم |  2019-07-01 07:50:38 قتلى بقصف إسرائيلي على سوريا والدفاعات الجوية تتصدى |  2019-07-01 06:42:47 مقتل أحمد سالم ابو جابر 62 عاما رميا بالرصاص في كفرقاسم |  2019-07-01 06:32:29 أردوغان: من المستحيل أن تقبل تركيا "صفقة القرن" |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عائلة عبيد بالقدس تتراجع عن طلب تشريح ابنها



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 تراجعت عائلة الشهيد محمد سمير عبيد (20 عاما)، من بلدة العيسوية بالقدس ، عن طلب تشريح جثمان نجلها لأسباب خاصة، وتم إبلاغ محكمة الصلح بقرار العائلة خلال جلسة المحكمة، بحسب ما أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، محمد محمود، اليوم الإثنين.



ورفضت عائلة الشهيد عبيد، أمس الأحد، استلام جثمان نجلها، بشروط الشرطة والجيش.

ووفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن السلطات اشترطت لتسليم جثمان الشهيد عبيد، "دفنه في مقبرة باب الزاهرة خارج حدود بلدة العيسوية في ساعات المساء، وحضور 50 شخصا فقط في جنازته والدفن، وعدم رفع الأعلام والرايات خلال الجنازة، ودفع كفالة 25 ألف شيكل، لضمان تنفيذ الشروط.






كلمات متعلقة

عائلة, عبيد, بالقدس, تتراجع, عن, طلب, تشريح, ابنها,

تابعونــا

وزير الداخلية البريطاني في زيارة للمسجد الأقصى المبارك وزير الداخلية البريطاني في زيارة للمسجد الأقصى المبارك 2019-07-01 | 12:31:34

استقبل عطوفة الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد...

اعتقال قاصرين من ديرحنا بشبهة حيازة سلاح وذخيرة اعتقال قاصرين من ديرحنا بشبهة حيازة سلاح وذخيرة 2019-07-01 | 11:12:58

اعتقلت الشرطة في منطقة الشمال امس الاحد وخلال حملة تفتيش لها في بلدة ديرحنا شابين...

رفع أسعار المياه وتخفيض أسعار الوقود رفع أسعار المياه وتخفيض أسعار الوقود 2019-07-01 | 11:02:30

ابتداء من اليوم الاثنين تم رفع اسعار المياه للمستهلكين بنسبة اثنين وأربعة أعشار...

صور - ضبط معمل للمخدرات داخل منزل في رام الله صور - ضبط معمل للمخدرات داخل منزل في رام الله 2019-07-01 | 09:53:21

ضبط جهاز المخابرات العامة والشرطة في محافظة رام الله والبيرة في ساعات متاخرة من...

افتتاح وحدة جديدة للجلطة الدماغية في باده - بوريا افتتاح وحدة جديدة للجلطة الدماغية في باده - بوريا 2019-07-01 | 09:41:43

بشرى سارة وكبيرة لسكان المنطقة، افتتحت في شهر أيار/ مايو وحدة جديدة للجلطة...

ابتداء من اليوم - قيادة الدراجة الكهربائية مشروطة باجتياز امتحان نظري ابتداء من اليوم - قيادة الدراجة الكهربائية مشروطة باجتياز امتحان نظري 2019-07-01 | 09:30:24

يدخل ابتداء من صباح اليوم الاثنين الى حيز التنفيذ القانون الجديد المُتعلق...

مقتل أحمد سالم ابو جابر 62 عاما رميا بالرصاص في كفرقاسم مقتل أحمد سالم ابو جابر 62 عاما رميا بالرصاص في كفرقاسم 2019-07-01 | 06:42:47

لقي أحمد سالم ابو جابر 62 عاما مصرعه صباح اليوم الاثنين اثر تعرضه لاطلاق النار في...

الطقس - لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة الطقس - لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة 2019-07-01 | 06:00:05

اليوم الاثنين : لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يسود في المناطق...

مناوشات بين الشرطة والمواطنين في ام الفحم بعد مطاردة بوليسية مناوشات بين الشرطة والمواطنين في ام الفحم بعد مطاردة بوليسية 2019-06-30 | 22:50:23

ذكر شهود ان مطاردة بوليسية قد شهدها حي البير بام الفحم وفي النهاية اسفرت عن شجار...

المستشار القضائي يطلب توضيحات من بلدية العفولة حول اغلاق المتنزه المستشار القضائي يطلب توضيحات من بلدية العفولة حول اغلاق المتنزه 2019-06-30 | 21:10:22

في اعقاب الشكوى التي تقدم بها النائب د. يوسف جبارين الى المستشار القضائي للحكومة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشر ليفربول مانشستر سيتي مباراة ;كأس انجلترا كرة القدم مظاهرة ام الفحم الحركة الاسلامية الجناح الشمالي العشرات الشبان افتتاح محطة اطفاء جلولس منطقة خدمات احتفال ديانا حداد سلامها لفلسطين الناصرة مهرجان موازين المغرب العربي يارا مشعور سخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة لقاء جمهور مصرع امرأة اصابة اخرين حادث طرق مروع سيارة البصة نهاريا اصابة عامل ورشة بناء قرب نهاريا خطيرة مستشفى نهاريا سقط ارتفاع شاهق مفترق بيت ريمون كفر كنا دهس شاب تعرض حادث اصابة حرجة خطيرة مصرع محمد زريقي احتراق سيارة قرب مفرق كفر ياسيف دون اصابات شاب نصراوي تهود مؤخرا يهوديا بيتح تكفا اشباع رغباته الجنسية حرق محلات مناطق اعتقال اسيل عثمان الرينة اطلاق سراح . مواجهات . الناصرةاحتراق سفين اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد النار حريق قرية مدرسة وزير الداخلية درعي يزور الناصرة تقديم مساعدات ميزانيات علي سلام عامل اصابة ام الفحم سقط سقوط شابة من قرية جت اعتداء سائق يهودي ضرب ارهابية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com