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زوجات قادة دول العشرين يجتمعن في حديقة كيوتو اليابانية
2019-07-01 09:49:07
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زوجات قادة دول العشرين يجتمعن في حديقة بمدينة كيوتو اليابانية ويطعمن الأسماك
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