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زوجات قادة دول العشرين يجتمعن في حديقة كيوتو اليابانية



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زوجات قادة دول العشرين يجتمعن في حديقة كيوتو اليابانية




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