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رهف القنون تسخر من الحديث عن حقوق المرأة السعودية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سخرت الفتاة السعودية اللاجئة إلى كندا، رهف القنون، من الأشخاص الذين يقولون إن للمرأة السعودية حقوقا تتمتع بها داخل بلدها.



وأعادت رهف، اليوم ، نشر مقطع فيديو على شكل "جيف"، لمغني الراب المشهور، كاني ويست، زوج نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقة باللغة الإنجليزية: "هذه ردة فعلي عند سماع أحدهم يقول إن للمرأة السعودية حقوقا".


وأصبحت تغريدات رهف محط أنظار العالم، وذلك بعد تسليط الإعلام الضوء على حادثة هروبها من عائلتها والضجة التي تلتها، وعدم رغبتها في العودة إلى وطنها السعودية لغياب حقوق للمرأة هناك وخشية من "الانتقام" منها، حسب ما صرحت به. 




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