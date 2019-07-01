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طليقة وائل كفوري منشغلة البال على طفلتيها ..ما القصة؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت طليقة الفنان اللبناني ​وائل كفوري​، ​أنجيلا بشارة​ الجدل بمنشور عن أولاد الاهل المطلقين وتساءلت عن حقوقهم كاتبة: "هل تعتقدون أن أطفال الآباء المطلقين يستحقون ان يتم المس بحقوقهم؟ هل يدفع الأطفال ثمن قوانين الأطفال الضعيفة في لبنان".



وتساءل المتابعون عن المشاكل التي تواجهها أنجيلا مع طفلتيها ميشال وميلانا بعد طلاقها من وائل كفوري وان كانت تعاني مع زوجها السابق في كيفية تربيتهما بطريقة مشتركة.


يذكر ان وائل وانجيلا تطلقا قبل فترة طويلة الا ان الخبر تم تداوله بقوة في الفترة الاخيرة




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