طليقة, وائل, كفوري, منشغلة, البال, على, طفلتيها, ..ما, القصة؟,

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بعد صراع مع المرض توفي الممثل المصري عزت أبو عوف عن عمر يناهز الـ70 عاماً داخل...
المقطع المصور يظهر المطربة اللبنانية وهي تلتفت أكثر من مرة إلى فرقتها الموسيقية...
توفى الفنان المصري محمد أبو الوفا صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض حيث تم حجزه...
نشرت الفنانة المصرية سما المصري فيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل...
علق الممثل قصي خولي على التعليقات والرسائل التي تلقاها بعد اعلان خبر انه رزق...
خضعت الممثلة السورية سلافة معمار لجلسة تصوير فوتوغرافي خاصة بغلاف مجلة...
أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان موازين...
نجا الفنان المصري محمد رمضان من السجن لمدة ستة أشهر، بعد أن قبلت محكمة مصرية...
أثارت الممثلة المصرية داليا البحيري شكوك متابعيها حول إجرائها عملية تجميل،...
ردّت الممثلة المصرية ناهد السباعي على منتقدي صورها على البحر، والتي ظهرت فيها...