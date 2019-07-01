فينيسيوس:, لم, أفكر, في, سد, فراغ, رونالدو,

قال فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، اليوم الأحد، إنه سعيد بتطوره خلال موسمه الأول في صفوف الميرينجي.

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وأوضح فينيسيوس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "زيدان (المدرب) يتحدث معي لكي أعمل بجد لأني شاب، مع عدم الاستماع للأشخاص من الخارج، بل الاستماع لعائلتي والجهاز الفني، وللاعبين الذين سأتطور معهم".وحول رحيله عن البرازيل لأوروبا، قال: "أعتقد في حالتي كان الوقت مناسبًا، فقد كنت في لحظة رائعة مع فلامنجو، ولم يكن لدي مجال كبير للتطور، وشهران من التطور في ريال مدريد بقدر عام خارجه.. كانت الأمور أفضل، ومن الرائع البدء أساسيًا في أفضل نادٍ في العالم".وعن مستوى الفرق في دوري الأبطال، أجاب: "المباريات مختلفة جدًا، فأنت تحتاج لأن تضع في ذهنك أنك حين تفقد الكرة، فإن الخصم سيُسجل".وبخصوص نجم الميرينجي السابق، كريستيانو رونالدو، قال فينيسيوس: "هو أسطورة ريال مدريد، وفعل ما لم يفعله أحد من قبل.. لكني لم أفكر في أنني سأحل محله بالفريق، فقط كنت أرغب في اللعب ومساعدة زملائي".