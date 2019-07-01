افتتاح وحدة جديدة للجلطة الدماغية في باده - بوريا

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ضبط جهاز المخابرات العامة والشرطة في محافظة رام الله والبيرة في ساعات متاخرة من...
يدخل ابتداء من صباح اليوم الاثنين الى حيز التنفيذ القانون الجديد المُتعلق...
لقي أحمد سالم ابو جابر 62 عاما مصرعه صباح اليوم الاثنين اثر تعرضه لاطلاق النار في...
اليوم الاثنين : لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يسود في المناطق...
ذكر شهود ان مطاردة بوليسية قد شهدها حي البير بام الفحم وفي النهاية اسفرت عن شجار...
في اعقاب الشكوى التي تقدم بها النائب د. يوسف جبارين الى المستشار القضائي للحكومة...
"بعد مباحثات طويلة وغير مسبوقة مع رئيس الحكومة، قرر الاخير انه ليس بإمكانه الوقوف...
احتفل امس في الجامعة الامريكية العربية جنين بتخريج الكوكبة الرابعة من اطباء...
لقي شاب يبلغ من العمر 30 عاماً مصرعه مساء الاحد جراء تعرضه للغرق في شاطىء...
فشل رئيس بلدية رهط الشيخ فايز ابو صهيبان بتمرير الميزانية للمرة الخامسة على...