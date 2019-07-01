افتتاح وحدة جديدة للجلطة الدماغية في باده - بوريا

بشرى سارة وكبيرة لسكان المنطقة، افتتحت في شهر أيار/ مايو وحدة جديدة للجلطة الدماغية STROKE جديدة في المركز الطبي باده - بوريا. يترأس الوحدة د. نزار حوراني، طبيب أعصاب متخصص بالجلطة الدماغية.

وأعلن د. أورز أون - مدير المركز الطبي، أن الخطة هي أن يتحوّل المركز الطبي باده - بوريا في المستقبل القريب لمركز رائد في علاج الدماغ بمنطقة الجليل الشرقي “كل من يحتاج سيحصل في وحدة الجلطة الدماغية على العلاج الأكثرة مهنية لمنع الضرر والتلف الدماغي. ستكون الخطوة المهمة التالية هي فتح وحدة للقسطرة. تتوفر القسطرة الدماغية اليوم في منطقة الشمال فقط في مستشفى رمبام أو في مستشفى الجليل بنهاريا. أي انه لا يوجد اجابة لاحتياجات مواطنينا. ومن اليوم سنقدم الجواب الحيوي والضروري لسكان منطقتنا!من جانبه أوضح د. حوراني “في حالات الجلطة الدماغية هناك أهمية كبرى ومن الضروري توفير العلاج بأسرع وقت. فكل دقيقة تمضي دون علاج، تتضرر 2 مليون خلية دماغية! بالتالي، فإن الوقت يعتبر حيويًا لنجاح العلاج. انشاء الوحدة لعلاج الجلطة الدماغية أننا نستطيع أن نحسّن جودة العلاج في حالات الجلطة والسكتة الدماغية وتوفير استجابة مثالية لمرضى الجلطة الدماغية في المنطقة. اضافة الى ذلك نوفر مراقبة ومتابعة بعد العملية”.