البصليّة, شفاعمرو, تخرج, كوكبة, من, طلاب, الصّفوف, السّادسة‎‎,

أُقيم يوم الخميس 27.6.2019 في ساحة مدرسة البصليّة حفل تخريج لفوج جديد من طُلاب الصّفوف السّادسة، بحضور الهيئة التدريسية، أولياء امور الطلاب، ولفيف من الضّيوف.

تولّت عرافة الحفل المربية المتألقة هدى شحادة. افتتح الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب الخريج إبراهيم عوابدي من ‏الصفّ السّادس. وعلى أنغام الموسيقى استقبل الطلاب بحفاوة.بعدها ألقت مديرة المدرسة السيّدة ياسمين خضر كلمة رحّبت من خلالها بالحضور وهنّأت ‏الخريجين وتمنّت لهم مستقبلا زاهرا. كما وتوجّهت بكلمات شكر وامتنان لمربي السّوادس النائب عايدة أيوب والمربي علاء سعدة والمربية علا عنبتاوي على التفاني والجهود الكبيرة في سبيل انجاح هذا اليوم، كما وذكرت الإنجازات التي حققتها ‏المدرسة خلال العام الدراسي في جميع المجالات.تخلل الحفل عدة فقرات قدّمها الخريجون أنفسهم إيماناً بنهج المدرسة بصقل وبناء طلاّب خطباء للمستقبل، كما وقدّم الخريجون الورود للمديرة والمربين وألقت كلمة الخريجين الطالبة المميزة حلا قدري.هذا واختتم الاحتفال بتوزيع الشهادات على الخريجين