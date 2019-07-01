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ابتداء من اليوم - قيادة الدراجة الكهربائية مشروطة باجتياز امتحان نظري



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  • بطيرم:" نقص الخبرة والمهارة والتدريب الملائم لقيادة الدراجة الكهربائية والسرعة المفرطة تعرض حياة سائقيها الفتيان ومن حولهم من مارّة للخطر"
يدخل ابتداء من صباح اليوم الاثنين الى حيز التنفيذ القانون الجديد المُتعلق بالدراجات الكهربائية الذي بموجبه يُمنع منعا باتا قيادة دراجة كهربائية لمن لم يخضع لامتحان قيادة نظري بهذا الخصوص ويحمل مصادقة قانونية تُثبت خضوعه للامتحان النظري واجتيازه بنجاح. 



وبحسب القانون يُمنع لمن هم دون سن الـ 16 من إجراء هذه الامتحان للحصول على رخصة قيادة للدراجة الكهربائية. اما فيما يتعلق بمن  يحملون رخصة قيادة عادية فلن يُطلب منهم اجراء امتحان اضافي بهذا الخصوص. وتشير المعطيات التي اصدرتها مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد انه ومنذ العام 2008 حتى اليوم فقد قُتل ما يقارب 8 اشخاص خلال ضلوعهم بحادث طرق او اصطدام اثناء قيادتهم الدراجة الكهربائية. 


وشددت "بطيرم" على تحديد الجيل المتعلق بقيادة الدراجة الكهربائية مشيرة الى انه يمنع منعا باتا سياقة دراجة كهربائية لمن هم تحت جيل 16 عام فهو يعتبر خطرا ويهدد حياه اولادنا. فمن بين مسببات حوادث كتلك هو نقص الخبرة والمهارة والتدريب الملائم لقيادتها، اضافة الى مخاطر السرعة المفرطة عند القيادة التي يمارسها بعد الفتيان والتي تعرض حياتهم وحياة من حولهم من مارّة الى الخطر وامكانية ان يقوم هؤلاء نقل اولاد آخرين على متنها خلفهم.




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