تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-01 09:53:21 صور - ضبط معمل للمخدرات داخل منزل في رام الله |  2019-07-01 09:41:43 افتتاح وحدة جديدة للجلطة الدماغية في باده - بوريا |  2019-07-01 09:30:24 ابتداء من اليوم - قيادة الدراجة الكهربائية مشروطة باجتياز امتحان نظري |  2019-07-01 08:02:09 وفاة الممثل المصري عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض |  2019-07-01 07:58:50 أمم افريقيا: 3 مقاعد للعرب في الدور القادم |  2019-07-01 07:50:38 قتلى بقصف إسرائيلي على سوريا والدفاعات الجوية تتصدى |  2019-07-01 06:42:47 مقتل أحمد سالم ابو جابر 62 عاما رميا بالرصاص في كفرقاسم |  2019-07-01 06:32:29 أردوغان: من المستحيل أن تقبل تركيا "صفقة القرن" |  2019-07-01 06:00:05 الطقس - لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة |  2019-06-30 22:50:23 مناوشات بين الشرطة والمواطنين في ام الفحم بعد مطاردة بوليسية |  2019-06-30 21:10:22 المستشار القضائي يطلب توضيحات من بلدية العفولة حول اغلاق المتنزه |  2019-06-30 21:06:26 رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد يعقب على قرار رئيس الحكومة اغلاق مطار دوف |  2019-06-30 21:02:34 عرابة تحتفل بتخريج الكوكبة الرابعة من الاطباء |  2019-06-30 20:51:40 مصرع شاب غرقاً في حيفا |  2019-06-30 20:46:00 بلدية رهط تسير نحو لجنة معينة بعد فشل تمرير الميزانية للمرة الخامسة |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

وفاة الممثل المصري عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد صراع مع المرض توفي الممثل المصري ​عزت أبو عوف​ عن عمر يناهز الـ70 عاماً داخل أحد المستشفيات الخاصة في مصر.



ومن المقرر أن يتم تشييع الراحل اليوم الإثنين من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر، وسيتم دفن الجثمان في مقابر العائلة. 




كلمات متعلقة

وفاة, الممثل, المصري, عزت, أبو, عوف, بعد, صراع, مع, المرض,

تابعونــا

طليقة وائل كفوري منشغلة البال على طفلتيها ..ما القصة؟ طليقة وائل كفوري منشغلة البال على طفلتيها ..ما القصة؟ 2019-07-01 | 09:45:22

أثارت طليقة الفنان اللبناني ​وائل كفوري​، ​أنجيلا بشارة​ الجدل بمنشور عن أولاد...

إليسا غاضبة من فرقتها الموسيقية أمام الجمهور! إليسا غاضبة من فرقتها الموسيقية أمام الجمهور! 2019-06-30 | 14:30:43

المقطع المصور يظهر المطربة اللبنانية وهي تلتفت أكثر من مرة إلى فرقتها الموسيقية...

وفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض وفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض 2019-06-30 | 10:26:47

توفى الفنان المصري محمد أبو الوفا صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض حيث تم حجزه...

سما المصري: “التعرض للتحرش أفضل من عملية تنظيف المنزل” سما المصري: “التعرض للتحرش أفضل من عملية تنظيف المنزل” 2019-06-29 | 12:11:20

نشرت الفنانة المصرية ​سما المصري​ فيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل...

التعليق الأول لـ قصي خولي بعد اعلان خبر ولادة ابنه وزواجه السرّي التعليق الأول لـ قصي خولي بعد اعلان خبر ولادة ابنه وزواجه السرّي 2019-06-28 | 12:31:02

علق الممثل ​قصي خولي​ على التعليقات والرسائل التي تلقاها بعد اعلان خبر انه رزق...

سلافة معمار بجلسة تصوير خاصة تجذب الجمهور بجمالها سلافة معمار بجلسة تصوير خاصة تجذب الجمهور بجمالها 2019-06-28 | 10:27:24

خضعت الممثلة السورية سلافة معمار لجلسة تصوير فوتوغرافي خاصة بغلاف مجلة...

إليسا تشعل مهرجان موازين بحفل فاق التوقعات.. صور إليسا تشعل مهرجان موازين بحفل فاق التوقعات.. صور 2019-06-27 | 14:56:50

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان موازين...

+ - محمد رمضان ينجو من السجن ويكتفي بدفع الغرامة المالية + - محمد رمضان ينجو من السجن ويكتفي بدفع الغرامة المالية 2019-06-27 | 15:00:18

نجا الفنان المصري ​محمد رمضان​ من السجن لمدة ستة أشهر، بعد أن قبلت محكمة مصرية...

البحيري تثير جدل وشكوك متابعيها حول عملية تجميل البحيري تثير جدل وشكوك متابعيها حول عملية تجميل 2019-06-27 | 12:06:48

أثارت الممثلة المصرية ​داليا البحيري​ شكوك متابعيها حول إجرائها عملية تجميل،...

ناهد السباعي ترد على منتقدي صورها على البحر.. صورة ناهد السباعي ترد على منتقدي صورها على البحر.. صورة 2019-06-27 | 10:30:06

ردّت الممثلة المصرية ​ناهد السباعي​ على منتقدي صورها على البحر، والتي ظهرت فيها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حادث طرق ذاتي اصطدام جدار مقبرة في اللد امرأتين مستشفى متوسطة بيرم كيال لاعب برايتون الانجليزي نزهة لندن عائلته صور شوارع اندلاع حريق مطعم بن غوريون اخلاء مسافرين اضرار دون اصابات مطار اسعاف اطفاء 16 اصابة حادث طرق سيارتين باقة الغربية شارع 6 تصادم رامي ايهاب النمر الفتى يافا متأثرا اصابته حادث دهس طرق مصرع مستشفى مدينة بث مباشر أرسنال ليستر سيتي مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم روما ميونخ باير ليفركوزن دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة المصرية يصل القدس لأول مرة منذ 35 عاماضبط لحوم غير صالحة القدس ابادة شاحنة تهريب الضفة اسرائيل ظروف سيئة بدون رقابة حريق اخلاء مدرسة مستوطنة منطقة مفتوحة اشواك هضبة الجولان ارتفاع اسعار قود 27 اغورة الليلة الفاصلة بين يومي الخميس الاربعاء تعبئة ذاتية لتر مصرع علي ابو عرار النقب عرعره سقوطه ارتفاع طابقين الثاني الطابق بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين ملهم زريقي متطوع كفر كنا لاجئين سوريين شواطئ اليونان رأس العين مدرسة فعالية احتفال الاسراء المعراج عرابة طلاب احتفال
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com