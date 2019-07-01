وفاة, الممثل, المصري, عزت, أبو, عوف, بعد, صراع, مع, المرض,

بعد صراع مع المرض توفي الممثل المصري ​عزت أبو عوف​ عن عمر يناهز الـ70 عاماً داخل أحد المستشفيات الخاصة في مصر.

ومن المقرر أن يتم تشييع الراحل اليوم الإثنين من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر، وسيتم دفن الجثمان في مقابر العائلة.