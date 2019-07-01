أمم, افريقيا:, 3, مقاعد, للعرب, في, الدور, القادم,

ضمنت كل من مصر والجزائر والمغرب مقعداً في الدور القادم من بطولة امم افريقا بعد فوز كل منهم في القاء الثاني من دور المجموعات لتكون هذه افضل بداية للعرب في بطولة القارة السمراء.

وكانت مصر قد فازت على جمهورية الكونجو بهدفين دون رد سجل الاول احمد المحمدي وعزز النتيجية نجم نادي ليفربول وبطل دوري ابطال اوروبا محمد صلاح ليضمن التأهل لمنتخب بلاده.وتبعتها الجزائر بفوزها المستحق على منتخب السنغال بنتيجة 1-0 عن طريق يوسف بلايلي لتؤكد انها جاءت للمنافسة على لقب القارة لتعيد ذكرياتها في نهائيات كأس العالم 2014، حيث كانت خصماً قويا وقدمت نتائج مبهرة.وسارت المغرب على ذات النهج بقيادة حكيم زياش لاعب نادي اياكس الهولندي بانتصارها على نظريها ساحل العاج بهدف يتيم عززت به تصدرها للمجومعة ب6 نقاط، لتحجز مقعداً في الدور القادم.وكان اداء تونس الاكثر تعثراً والذي لم يرتقي للمستوى المطلوب باحرازها تعادلين على التوالي ليصبح لديها نقطنتين، ويصبح خيار الفوز في المبارة القادمة ضرورياً لضمان التاهل.