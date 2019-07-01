أمم, افريقيا:, 3, مقاعد, للعرب, في, الدور, القادم,

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قال فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، اليوم الأحد، إنه سعيد بتطوره خلال موسمه...
أكد تقرير صحفي، اليوم الأحد، أن برشلونة يجهز لتقديم عرض ضخم هذا الصيف، لإبرام...
كشف تقرير صحفي برازيلي، اليوم الأحد، أن منتخب راقصي السامبا استعاد أحد لاعبيه قبل...
أعطى إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، الأولوية للتعاقد مع ظهير أيسر، في...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن وجود منافسة بين برشلونة وريال مدريد على...
كشف تقرير صحفي فرنسي، عن اجتماع مسئولي برشلونة وأتلتيكو مدريد، من أجل إتمام صفقة...
تحدث ماسيمو كاريرا، نجم يوفنتوس السابق، عن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي خلال...
تأهل المنتخب البرازيلي، صباح الجمعة، بصعوبة بالغة إلى نصف نهائي بطولة أمريكا...
كشف مسؤول في مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري أنه تم سحب الخطاب المرسل للاتحاد...
لم تتوقف تداعيات استبعاد اتحاد الكرة المصري للاعب عمرو وردة من معسكر المنتخب،...