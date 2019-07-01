ميزة, تربط, بين, واتس, آب, وفيسبوك, مباشرة!,

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لقيت امرأة من مدينة أبينغدون بمقاطعة أوكسفوردشير البريطانية مصرعها إثر عضة قاتلة...
يزداد اعتماد المصانع على الروبوتات يوما بعد يوم، إلا أن الأمر قد يشكل خطرا على...
تمكّن صيادون من إنقاذ رجل روسي "يشبه المومياء" تعرّض لهجوم وحشي من دب مفترس، قام...
في حادثة فريدة من نوعها، تسلل دب إلى منزل في ولاية مونتانا الأمريكية وأغلق الباب...
كشفت "كاديلاك" منذ مدة عن النموذج الجديد من سيارات XT5 التي تعتبر من أكثر سيارات...
عاشت تيفاني آدمز لحظات من الرعب على متن طائرة، بعدما إنصرف الركاب والمضيفون،...
أثارت مقاطع فيديو وصور منشورة بشأن انتشار أكل الكلاب في الأردن غضبا واستنكارا...
أثارت مقاطع فيديو وصور منشورة بشأن انتشار أكل الكلاب في الأردن غضبا واستنكارا...
أعلنت أكبر مجموعة للحفاظ على البيئة في إيطاليا ضرورة وضع مدينة البندقية على قائمة...
يخضع شاب عربي للمحاكمة في مدينة الشارقة الإماراتية بتهمة إرسال رسائل "واتس أب"...