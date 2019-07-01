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قتلى بقصف إسرائيلي على سوريا والدفاعات الجوية تتصدى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في سوريا تعرضت الليلة الماضية عشرة مواقع قرب دمشق وحمص والحدود مع تركيا لهجمات صاروخية.


وتصدت الدفاعات الجوية السورية لبعض الصواريخ وفق ما أفاد به مصدر رسمي في الجيش النظامي محملا إسرائيل المسؤولية عن الهجوم.

وبحسب وسائل اعلام هذه الغارات اسفرت عن مقتل أربعة مدنيين، بينهم رضيع، وعن جرح واحد وعشرين شخصا، وانها استهدفت مواقع عسكرية للجيش السوري ومستودعات أسلحة لحزب الله وميليشيات إيرانية. وقيل ان مقاتلات إسرائيلية حلقت في سماء البقاع اللبناني هي التي نفذت الهجمات، بينما أشار المرصد السوري لحقوق الانسان ان الصواريخ أطلقت من بوارج حربية إسرائيلية.

ولم يؤكد النبأ من أي مصدر إسرائيلي.


وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مؤكدة أنها ستواصل تصدّيها لمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.




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