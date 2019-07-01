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مقتل رجل 62 عاما رميا بالرصاص في كفرقاسم



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي رجل يبلغ من العمر 62 عاما مصرعه صباح اليوم الاثنين اثر تعرضه لاطلاق النار في احد احياء كفرقاسم


الطاقم الطبي الذي وصل الى مكان الحادث اقر وفاة المصاب متأثرا بجراحه 


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث
مقتل رجل 62 عاما رميا بالرصاص في كفرقاسم




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