مقتل, رجل, 62, عاما, رميا, بالرصاص, في, كفرقاسم,

الطاقم الطبي الذي وصل الى مكان الحادث اقر وفاة المصاب متأثرا بجراحهوقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث

لقي رجل يبلغ من العمر 62 عاما مصرعه صباح اليوم الاثنين اثر تعرضه لاطلاق النار في احد احياء كفرقاسم

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الطقس - لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة 2019-07-01 | 06:00:05 اليوم الاثنين : لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يسود في المناطق...

مناوشات بين الشرطة والمواطنين في ام الفحم بعد مطاردة بوليسية 2019-06-30 | 22:50:23 ذكر شهود ان مطاردة بوليسية قد شهدها حي البير بام الفحم وفي النهاية اسفرت عن شجار...

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ضبط كمية كبيرة من الاسلحة خلال حملة تفتيش في لواء الشمال 2019-06-30 | 16:11:36 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت في لواء الشمال منذ...