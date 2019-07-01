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أكد القنصل العامّ الفرنسيّ في القدس، بيار كوشار، أن لا تغيّر على موقف فرنسا...
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سيئول في ساعة متأخرة من مساء السبت لإجراء...
أعلن مساعد منظمة السياحة الإيرانية، ولي تيموري، السبت، أن الحكومة ألغت تأشيرة...
يواصل الجيش الأمريكي تعزيز قواته في الخليج العربي على خلفية التوتر مع ايران،...
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على...
رحبت كوريا الشمالية باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد لقاء بينه وزعيم...
أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن عدم التطبيع مع إسرائيل هو في مقدمة ثوابت دولة...
وجه رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق دومينيك دو فيلبان انتقادات شديدة اللهجة لخطة...
: توفي، فجر الجمعة، الشاب الفلسطيني أحمد بسام العودة (27 عاماً) في مدينة ممفيس...
ردّ رئيس الوزراء محمد اشتية، على انتقاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو...