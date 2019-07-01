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الطقس - لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة



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اليوم الاثنين : لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يسود في المناطق الجبلية والساحلية طقس صيفي اعتيادي في ساعات النهار ومائل للحرارة في وقت الظهيرة ومنعش ولطيف في ساعات المساء والليل والفجر الباكر. بينما يسود جو حار في المناطق السهلية القريبة من الساحلية وجو حار جداً في الأغوار والبحر الميت الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.



أما يوم الثلاثاء : يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ولكن تبقى الأجواء صيفية اعتيادية ، بحيث يسود طقس حار نسبياً نهاراً في الجبال ومعتدل ليلاً ، بينما يسود طقس صيفي حار في المناطق السهلية والغورية بشكل عام ، الرياح شمالية غربية رطبة خفيفة السرعة والبحر هادئ. 


ويوم الأربعاء أيضا لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو صيفياً اعتيادياً خاصة في المناطق الجبلية وتبقى الأجواء معتدلة بشكل عام ليلاً ومنعشة في القمم الجبلية. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.


وفي الخميس : يطرأ إرتفاع طفيف للغاية بالكاد سيصل الى درجة مئوية واحدة فقط عن يوم الأربعاء. وتبقى الأجواء الصيفية العادية عموماً هي المسيطرة في كافة المناطق. ويسود جو حار في المناطق السهلية والشفاغورية وحرارة شديدة في المناطق الغورية وأريحا والبحر الميت. الرياح غربية الى جنوبية غربية. 




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