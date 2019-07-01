الطقس - لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة

كلمات متعلقةالطقس, -, لا, يطرأ, أي, تغير, يذكر, على, درجات, الحرارة,
لقي رجل يبلغ من العمر 62 عاما مصرعه صباح اليوم الاثنين اثر تعرضه لاطلاق النار في...
ذكر شهود ان مطاردة بوليسية قد شهدها حي البير بام الفحم وفي النهاية اسفرت عن شجار...
في اعقاب الشكوى التي تقدم بها النائب د. يوسف جبارين الى المستشار القضائي للحكومة...
"بعد مباحثات طويلة وغير مسبوقة مع رئيس الحكومة، قرر الاخير انه ليس بإمكانه الوقوف...
احتفل امس في الجامعة الامريكية العربية جنين بتخريج الكوكبة الرابعة من اطباء...
لقي شاب يبلغ من العمر 30 عاماً مصرعه مساء الاحد جراء تعرضه للغرق في شاطىء...
فشل رئيس بلدية رهط الشيخ فايز ابو صهيبان بتمرير الميزانية للمرة الخامسة على...
أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاماً مساء اليوم الاحد بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت في لواء الشمال منذ...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقى مركز الشرطة ،...