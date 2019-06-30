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مناوشات بين الشرطة والمواطنين في ام الفحم بعد مطاردة بوليسية



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ذكر شهود ان مطاردة بوليسية قد شهدها حي البير بام الفحم وفي النهاية اسفرت عن شجار بين شبان وعناصر الشرطة.

هذا وتتواجد بهذه الاثناء قوات معززة من الشرطة بحي البير بام الفحم.





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