مناوشات, بين, الشرطة, والمواطنين, في, ام, الفحم, بعد, مطاردة, بوليسية,

هذا وتتواجد بهذه الاثناء قوات معززة من الشرطة بحي البير بام الفحم.
هذا وتتواجد بهذه الاثناء قوات معززة من الشرطة بحي البير بام الفحم.
كلمات متعلقةمناوشات, بين, الشرطة, والمواطنين, في, ام, الفحم, بعد, مطاردة, بوليسية,
في اعقاب الشكوى التي تقدم بها النائب د. يوسف جبارين الى المستشار القضائي للحكومة...
"بعد مباحثات طويلة وغير مسبوقة مع رئيس الحكومة، قرر الاخير انه ليس بإمكانه الوقوف...
احتفل امس في الجامعة الامريكية العربية جنين بتخريج الكوكبة الرابعة من اطباء...
لقي شاب يبلغ من العمر 30 عاماً مصرعه مساء الاحد جراء تعرضه للغرق في شاطىء...
فشل رئيس بلدية رهط الشيخ فايز ابو صهيبان بتمرير الميزانية للمرة الخامسة على...
أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاماً مساء اليوم الاحد بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت في لواء الشمال منذ...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقى مركز الشرطة ،...
حذر عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية ايلي كوهين، حركة حماس من...
توجه رئيس نقابة المحامين المحامي ابي حيمي برسالة عاجلة للمستشار القضائي للحكومة...