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رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد يعقب على قرار رئيس الحكومة اغلاق مطار دوف



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"بعد مباحثات طويلة وغير مسبوقة مع رئيس الحكومة، قرر الاخير انه ليس بإمكانه الوقوف بالضغوطات التي يمارسها مستشاريه القضائيين ووجهات النظر القضائية التي قدموها له، وعلى ضوء ذلك قرر اغلاق مطار دوف  في تل ابيب".  هذا ما قاله رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد في ختام الجلسة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.


واضاف بار دافيد:" انه يوم حزين للمواطنين في اسرائيل، انه يوم حزين بالنسبة لسكان مدينة ايلات وللعاملين في هذه المدينة. ونحن بدورنا موظفي وكبار الهستدروت سيكون جُل اهتمامنا في الدفاع عن العمال. لن اسمح ان يتم المساس باي عامل أيا كان بسبب اغلاق مطار دوف. كلي أمل ان تتلقى مدينة ايلات رزمة مساعدات وتطوير اقتصادي من قبل الحكومة، كما تعهد رئيس الحكومة، كي يكون بالإمكان التغلب على الضربة التي تلقتها ايلات اليوم متمثلة بإغلاق مطار دوف". 
رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد يعقب على قرار رئيس الحكومة اغلاق مطار دوف




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