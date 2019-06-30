رئيس, الهستدروت, أرنون, بار, دافيد, يعقب, على, قرار, رئيس, الحكومة, اغلاق, مطار, دوف,

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في اعقاب الشكوى التي تقدم بها النائب د. يوسف جبارين الى المستشار القضائي للحكومة...
احتفل امس في الجامعة الامريكية العربية جنين بتخريج الكوكبة الرابعة من اطباء...
لقي شاب يبلغ من العمر 30 عاماً مصرعه مساء الاحد جراء تعرضه للغرق في شاطىء...
فشل رئيس بلدية رهط الشيخ فايز ابو صهيبان بتمرير الميزانية للمرة الخامسة على...
أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاماً مساء اليوم الاحد بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت في لواء الشمال منذ...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقى مركز الشرطة ،...
حذر عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية ايلي كوهين، حركة حماس من...
توجه رئيس نقابة المحامين المحامي ابي حيمي برسالة عاجلة للمستشار القضائي للحكومة...
استضاف رئيس جامعة النجاح الوطنية في نابلس، أ.د ماهر النتشة، النائب د. يوسف جبارين،...