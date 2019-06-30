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عرابة تحتفل بتخريج الكوكبة الرابعة من الاطباء



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



احتفل امس في الجامعة الامريكية العربية جنين بتخريج الكوكبة الرابعة من اطباء عرابة وهذه الكوكبة من طبيبات الاسنان مكونة من:سندس مشهور نعامنه ؛شفاء محمود ظاهر عاصله والطبيبة مروة اسماعيل زعرورة الف مبروك للطبيبات واهاليهم وبلدهم عرابة‎.





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