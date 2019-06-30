مصرع, شاب, غرقاً, في, حيفا,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء وصلت للمكان واعلنت وفاته على الفور .الشرطة باشرت التحقيق .

لقي شاب يبلغ من العمر 30 عاماً مصرعه مساء الاحد جراء تعرضه للغرق في شاطىء "هستودنتيم" في مدينة حيفا .

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المستشار القضائي يطلب توضيحات من بلدية العفولة حول اغلاق المتنزه 2019-06-30 | 21:10:22 في اعقاب الشكوى التي تقدم بها النائب د. يوسف جبارين الى المستشار القضائي للحكومة...

رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد يعقب على قرار رئيس الحكومة اغلاق مطار دوف 2019-06-30 | 21:06:26 "بعد مباحثات طويلة وغير مسبوقة مع رئيس الحكومة، قرر الاخير انه ليس بإمكانه الوقوف...

عرابة تحتفل بتخريج الكوكبة الرابعة من الاطباء 2019-06-30 | 21:02:34 احتفل امس في الجامعة الامريكية العربية جنين بتخريج الكوكبة الرابعة من اطباء...

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ضبط كمية كبيرة من الاسلحة خلال حملة تفتيش في لواء الشمال 2019-06-30 | 16:11:36 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت في لواء الشمال منذ...

سقوط عاملين في ورشة بناء قرب موديعين 2019-06-30 | 15:00:52 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقى مركز الشرطة ،...

كوهين يحذر حماس: سياسة ضبط النفس الاسرائيلية قد نفدت 2019-06-30 | 14:53:57 حذر عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية ايلي كوهين، حركة حماس من...

رئيس نقابة المحامين ابي حيمي يتوجه للمستشار القضائي للحكومة بسبب تصريحات رئيس بلدية العفوله 2019-06-30 | 14:34:31 توجه رئيس نقابة المحامين المحامي ابي حيمي برسالة عاجلة للمستشار القضائي للحكومة...