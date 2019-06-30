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مصرع شاب غرقاً في حيفا



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لقي شاب يبلغ من العمر 30 عاماً مصرعه مساء الاحد جراء تعرضه للغرق في شاطىء "هستودنتيم" في مدينة حيفا .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء وصلت للمكان واعلنت وفاته على الفور .

الشرطة باشرت التحقيق .
مصرع شاب غرقاً في حيفا




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