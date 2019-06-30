بلدية, رهط, تسير, نحو, لجنة, معينة, بعد, فشل, تمرير, الميزانية, للمرة, الخامسة,

فشل رئيس بلدية رهط الشيخ فايز ابو صهيبان بتمرير الميزانية للمرة الخامسة على التوالي , الامر الذي قد يجعل وزارة الداخلية ان تقوم بتعيين لجنة لادارة شؤون البلدية وحل المجلس البلدي .

وقد شهدت بلدية رهط حالة توتر مساء اليوم الاحد حيث حضرت قوات معززة من الشرطة خلال الجلسة حفاظاً على الاوضاع .وكانت قد عقدت البلدية عدة جلسة لاقرار الميزانية الا أن جميعها بائت بالفشل .صورة من الارشيف