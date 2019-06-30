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بلدية رهط تسير نحو لجنة معينة بعد فشل تمرير الميزانية للمرة الخامسة



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فشل رئيس بلدية رهط الشيخ فايز ابو صهيبان بتمرير الميزانية للمرة الخامسة على التوالي , الامر الذي قد يجعل وزارة الداخلية ان تقوم بتعيين لجنة لادارة شؤون البلدية وحل المجلس البلدي .


وقد شهدت بلدية رهط حالة توتر مساء اليوم الاحد حيث حضرت قوات معززة من الشرطة خلال الجلسة حفاظاً على الاوضاع .

وكانت قد عقدت البلدية عدة جلسة لاقرار الميزانية الا أن جميعها بائت بالفشل .


صورة من الارشيف
بلدية رهط تسير نحو لجنة معينة بعد فشل تمرير الميزانية للمرة الخامسة




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