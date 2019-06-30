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اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في حيفا



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أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاماً مساء اليوم الاحد بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في حيفا




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