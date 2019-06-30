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ضبط كمية كبيرة من الاسلحة خلال حملة تفتيش في لواء الشمال



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت في لواء الشمال منذ مطلع العام 2019 804 مشتباً بالتجارة وحيازة الاسلحة الغير مرخصة , حيث تم تقديم 89 لائحة اتهام .


واضاف البيان انه خلال هذا الاسبوع قامت الشرطة بحملة واسعة في لواء الشمال وعثرت على اسلحة عديدة في الشبلي , اعبلين , الناصرة , ساجور , كيلانيت , راس العين , طمرة , حرفيش , سخنين , نحف , دير حنا ,حيث ضبطت الشرطة اسلحة وقنابل وذخيرة .

وقد ضبطت الشرطة منذ مطلع العام في لواء الشمال على 94 بندقية , و194 مسدس , 74 قنبلة يدوية, 53 عبوة ناسفة , 549 زجاجة حارقة , ال مئات من الالعاب النارية والمفرقعات , 6 قذائف RPG.




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