ضبط, كمية, كبيرة, من, الاسلحة, خلال, حملة, تفتيش, في, لواء, الشمال,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت في لواء الشمال منذ مطلع العام 2019 804 مشتباً بالتجارة وحيازة الاسلحة الغير مرخصة , حيث تم تقديم 89 لائحة اتهام .

واضاف البيان انه خلال هذا الاسبوع قامت الشرطة بحملة واسعة في لواء الشمال وعثرت على اسلحة عديدة في الشبلي , اعبلين , الناصرة , ساجور , كيلانيت , راس العين , طمرة , حرفيش , سخنين , نحف , دير حنا ,حيث ضبطت الشرطة اسلحة وقنابل وذخيرة .وقد ضبطت الشرطة منذ مطلع العام في لواء الشمال على 94 بندقية , و194 مسدس , 74 قنبلة يدوية, 53 عبوة ناسفة , 549 زجاجة حارقة , ال مئات من الالعاب النارية والمفرقعات , 6 قذائف RPG.