سقوط, عاملين, في, ورشة, بناء, قرب, موديعين,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقى مركز الشرطة ، بلاغ عن إنهيار سقالة في موقع بناء في شارع نتيفوت هميشبات في مدينة موديعين عيليت ، مما أسفر عن أصابة عاملين أحدهما بإصابات متوسطة أما الثاني إصابته طفيفة، حيث تم إحالتهما على يد طواقم طبية من نجمة داود الحمراء الى المستشفى لتلقي العلاج.

الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.