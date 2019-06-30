تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-30 15:00:52 سقوط عاملين في ورشة بناء قرب موديعين |  2019-06-30 14:53:57 كوهين يحذر حماس: سياسة ضبط النفس الاسرائيلية قد نفدت |  2019-06-30 14:34:31 رئيس نقابة المحامين ابي حيمي يتوجه للمستشار القضائي للحكومة بسبب تصريحات رئيس بلدية العفوله |  2019-06-30 14:32:40 برشلونة يجهز عرضًا ضخمًا لضم شريك ميسي |  2019-06-30 14:30:43 إليسا غاضبة من فرقتها الموسيقية أمام الجمهور! |  2019-06-30 13:41:11 رئيس جامعة النجاح الوطنية يستضيف النائب يوسف جبارين |  2019-06-30 13:39:56 النائبان توما وكسيف يقومان بزيارة تضامنية في العيساوية |  2019-06-30 13:23:56 الليلة:انخفاض اسعار الوقود بـ 12 اغورة لليتر |  2019-06-30 12:57:38 أهالي كفر ياسيف يقيمون خيمة اعتصام ضد مخطط شارع 70 |  2019-06-30 12:52:44 ارتفاع ضغط الدم.. "العلامة الخطيرة" على يديك |  2019-06-30 12:36:33 البرازيل تستعيد سلاحا مهما ضد الأرجنتين |  2019-06-30 12:19:13 اعتقال 3 شبان بشبهة القاء الحجارة على الشرطة في ام الفحم |  2019-06-30 11:48:50 بعد اسبوع من فقدان الشابة سندس الزبارقة من اللد:اعتقال 4 مشتبهين من عائلتها |  2019-06-30 11:41:49 ام الفحم:اعتقال شاب بعد العثور على مسدس في منزله |  2019-06-30 11:11:10 ام الفحم:الاعتداء على رئيس البلدية بعد مباشرة العمل باقامة دوار |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كوهين يحذر حماس: سياسة ضبط النفس الاسرائيلية قد نفدت



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذر عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية ايلي كوهين، حركة حماس من ان سياسة ضبط النفس الإسرائيلية قد نفدت. وهدّد كوهين في مقابلة إذاعية بأن الرد الإسرائيلي على استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة سيكون قاسيا ومؤلما.   وبدوره اتهم رئيس حزب يسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان الحكومة بالاستسلام لحماس بصورة اقنعت الفلسطينيين بأن ممارسة العنف ضد إسرائيل تحقق إنجازات كبيرة. واعتبر ان التهديد المنطلق من القطاع يشكل تهديدا استراتيجيا على إسرائيل بأكملها. اما حول الانتخابات قفال ليبرمان انه ما من فرق كبير بين السيدين بينيامين نتنياهو وبيني غانتس، وان كل واحد منهما يمكن ان يكون رئيسا للوزراء، ولكنه أضاف ان المهم هو ماذا ستكون سياساته في مجالات هامة مثل الأمن والدين.
كوهين يحذر حماس: سياسة ضبط النفس الاسرائيلية قد نفدت




كلمات متعلقة

كوهين, يحذر, حماس:, سياسة, ضبط, النفس, الاسرائيلية, قد, نفدت,

تابعونــا

سقوط عاملين في ورشة بناء قرب موديعين سقوط عاملين في ورشة بناء قرب موديعين 2019-06-30 | 15:00:52

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقى مركز الشرطة ،...

رئيس نقابة المحامين ابي حيمي يتوجه للمستشار القضائي للحكومة بسبب تصريحات رئيس بلدية العفوله رئيس نقابة المحامين ابي حيمي يتوجه للمستشار القضائي للحكومة بسبب تصريحات رئيس بلدية العفوله 2019-06-30 | 14:34:31

توجه رئيس نقابة المحامين المحامي ابي حيمي برسالة عاجلة للمستشار القضائي للحكومة...

رئيس جامعة النجاح الوطنية يستضيف النائب يوسف جبارين رئيس جامعة النجاح الوطنية يستضيف النائب يوسف جبارين 2019-06-30 | 13:41:11

استضاف رئيس جامعة النجاح الوطنية في نابلس، أ.د ماهر النتشة، النائب د. يوسف جبارين،...

النائبان توما وكسيف يقومان بزيارة تضامنية في العيساوية النائبان توما وكسيف يقومان بزيارة تضامنية في العيساوية 2019-06-30 | 13:39:56

قام النائبان عايدة توما-سليمان وعوفر كسيف صباح اليوم الأحد بزيارة تضامنيّة لبلدة...

الليلة:انخفاض اسعار الوقود بـ 12 اغورة لليتر الليلة:انخفاض اسعار الوقود بـ 12 اغورة لليتر 2019-06-30 | 13:23:56

تخفض أسعار الوقود عند منتصف ليلة الاحد– الاثنين . وسيبلغ سعر ليتر البنزين من نوع 95...

أهالي كفر ياسيف يقيمون خيمة اعتصام ضد مخطط شارع 70 أهالي كفر ياسيف يقيمون خيمة اعتصام ضد مخطط شارع 70 2019-06-30 | 12:57:38

أقام أهالي قرية كفر ياسيف خيمة اعتصام على شارع 70 احتجاجًا على مخطّط شارع 70 الذي...

اعتقال 3 شبان بشبهة القاء الحجارة على الشرطة في ام الفحم اعتقال 3 شبان بشبهة القاء الحجارة على الشرطة في ام الفحم 2019-06-30 | 12:19:13

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...

بعد اسبوع من فقدان الشابة سندس الزبارقة من اللد:اعتقال 4 مشتبهين من عائلتها بعد اسبوع من فقدان الشابة سندس الزبارقة من اللد:اعتقال 4 مشتبهين من عائلتها 2019-06-30 | 11:48:50

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تواصلاً للبيان الذي...

ام الفحم:اعتقال شاب بعد العثور على مسدس في منزله ام الفحم:اعتقال شاب بعد العثور على مسدس في منزله 2019-06-30 | 11:41:49

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...

ام الفحم:الاعتداء على رئيس البلدية بعد مباشرة العمل باقامة دوار ام الفحم:الاعتداء على رئيس البلدية بعد مباشرة العمل باقامة دوار 2019-06-30 | 11:11:10

انطلق صباح اليوم الاحد العمل في مشروع دورار حي العيون في مدينة ام الفحم, حيث شهدت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أشرف محمد عمور سائق سيارة اجرة تكسي تفتيش نابلس تخريب سيارة بيرم كيال لاعب الموسم برايتون الانجليزي موسم افضل انفجار حافلة القدس اصابات متفاوته خطيرة شرطة اسعاف استنفار امني مظاهرة ام الفحم مقتل شابين مدينة شعارات رفع استنكار احتجاج شرطة مصرع عامل الناصرة يوسف جورج اسبانيولي سقوطه ارتفاع مصنع ريشون لتسيون جثة عامل تايلندي زراعة سهل مدينة طمرة اسعاف اقرار وفاته خلفية جنائية لا مصرع سعيد سلايمه عامل عربي القدس حادث عمل سقط ارتفاع 5 طوابق ورشة بناء معليه ادوميم شرطة اسعاف اطلاق نار القاء قنبلة بيت ام الفحم الشرطة اضرار دون اصابات ام الفحم القاء حجارة حرق اطارات سرطة مدخل المدينة مصرع رجل عربي بحادث طرق مروع قرب العفولة سيارة شرطة اسعاف شاحنة ابراهيم بكر زعبي الناعورة اصابة خطيرة عامل منطقة صناعية طمرة مدينة مستشفى اسعاف شرطة تحقيق جامعة النجاح نابلس معرف بها شهادات وزارة التربية التعليم الاسرائيليةسجن الجلبواع مظاهرة رفع شعارات الفلسطيني المضرب عن الطعام شبهات لحدث أمني في منطقة بئر السبع الجنوب استنفار الشرطة الوحدات الخاصة شابة عربية حيفا يركل وجهها اعتقال تل ابيب شجار ارهابية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com