كوهين يحذر حماس: سياسة ضبط النفس الاسرائيلية قد نفدت

حذر عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية ايلي كوهين، حركة حماس من ان سياسة ضبط النفس الإسرائيلية قد نفدت. وهدّد كوهين في مقابلة إذاعية بأن الرد الإسرائيلي على استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة سيكون قاسيا ومؤلما. وبدوره اتهم رئيس حزب يسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان الحكومة بالاستسلام لحماس بصورة اقنعت الفلسطينيين بأن ممارسة العنف ضد إسرائيل تحقق إنجازات كبيرة. واعتبر ان التهديد المنطلق من القطاع يشكل تهديدا استراتيجيا على إسرائيل بأكملها. اما حول الانتخابات قفال ليبرمان انه ما من فرق كبير بين السيدين بينيامين نتنياهو وبيني غانتس، وان كل واحد منهما يمكن ان يكون رئيسا للوزراء، ولكنه أضاف ان المهم هو ماذا ستكون سياساته في مجالات هامة مثل الأمن والدين.