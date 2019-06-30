رئيس, نقابة, المحامين, ابي, حيمي, يتوجه, للمستشار, القضائي, للحكومة, بسبب, تصريحات, رئيس, بلدية, العفوله,

توجه رئيس نقابة المحامين المحامي ابي حيمي برسالة عاجلة للمستشار القضائي للحكومة المحامي ابحاي مندلبليط يطالبه بالتدخل السريع بموضوع قرار رئيس بلدية العفوله السيد ابي الكبيتس بمنع مواطنين عرب من خارج مدينة العفولة بالدخول للمتنزه العمومي بالعفوله مع بداية الأول من شهر تموز القادم. وبرسالته للمستشار القضائي للحكومة أوضح المحامي ابي حيمي ان طلب رئيس بلدية العفوله بأغلاق البارك امام المواطنين من خارج مدينة العفوله هو بالأساس رغبته لمنع المواطنين العرب من دخول الأماكن العامة ومنها المتنزه العمومي(بارك العفوله) , وهذا الاستنتاج جاء من اقوال وتصريحات رئيس بلدية العفوله لوسائل الاعلام وعبر صفحته الفيسبوك الخاص به. وأضاف رئيس نقابة المحامين المحامي ابي حيمي برسالته للمستشار القضائي للحكومة بان اغلاق المتنزه بوجه المواطنين العرب هي مس بحقوق المواطنين من التحرك بحرية والشعور بالمساواة بالأماكن العامة. وللأسف نتحدث عن تمييز مرفوض على اساس قومية فالعرب لهم كامل المساواة امام القانون كأي مواطن بهذه البلاد. وأضاف رئيس نقابة المحامين برسالته بأن قرار رئيس بلدية العفوله السيد ابي الكبيتس لمنع سكان من خارج العفوله للتواجد في بارك العفوله هو قرار غير قانوني وطلب من المستشار القضائي للحكومة التدخل بالموضوع وحث رئيس بلدية العفولة لإلغاء قراره والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم غد الاثنين الاول من تموز.