تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-30 15:00:52 سقوط عاملين في ورشة بناء قرب موديعين |  2019-06-30 14:53:57 كوهين يحذر حماس: سياسة ضبط النفس الاسرائيلية قد نفدت |  2019-06-30 14:34:31 رئيس نقابة المحامين ابي حيمي يتوجه للمستشار القضائي للحكومة بسبب تصريحات رئيس بلدية العفوله |  2019-06-30 14:32:40 برشلونة يجهز عرضًا ضخمًا لضم شريك ميسي |  2019-06-30 14:30:43 إليسا غاضبة من فرقتها الموسيقية أمام الجمهور! |  2019-06-30 13:41:11 رئيس جامعة النجاح الوطنية يستضيف النائب يوسف جبارين |  2019-06-30 13:39:56 النائبان توما وكسيف يقومان بزيارة تضامنية في العيساوية |  2019-06-30 13:23:56 الليلة:انخفاض اسعار الوقود بـ 12 اغورة لليتر |  2019-06-30 12:57:38 أهالي كفر ياسيف يقيمون خيمة اعتصام ضد مخطط شارع 70 |  2019-06-30 12:52:44 ارتفاع ضغط الدم.. "العلامة الخطيرة" على يديك |  2019-06-30 12:36:33 البرازيل تستعيد سلاحا مهما ضد الأرجنتين |  2019-06-30 12:19:13 اعتقال 3 شبان بشبهة القاء الحجارة على الشرطة في ام الفحم |  2019-06-30 11:48:50 بعد اسبوع من فقدان الشابة سندس الزبارقة من اللد:اعتقال 4 مشتبهين من عائلتها |  2019-06-30 11:41:49 ام الفحم:اعتقال شاب بعد العثور على مسدس في منزله |  2019-06-30 11:11:10 ام الفحم:الاعتداء على رئيس البلدية بعد مباشرة العمل باقامة دوار |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رئيس نقابة المحامين ابي حيمي يتوجه للمستشار القضائي للحكومة بسبب تصريحات رئيس بلدية العفوله



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



توجه رئيس نقابة المحامين المحامي ابي حيمي برسالة عاجلة للمستشار القضائي للحكومة المحامي ابحاي مندلبليط يطالبه بالتدخل السريع بموضوع قرار رئيس بلدية العفوله السيد ابي الكبيتس بمنع مواطنين عرب من خارج مدينة العفولة بالدخول للمتنزه العمومي بالعفوله مع بداية الأول من شهر تموز القادم.   وبرسالته للمستشار القضائي للحكومة أوضح المحامي ابي حيمي ان طلب رئيس بلدية العفوله بأغلاق البارك امام المواطنين من خارج مدينة العفوله هو بالأساس رغبته لمنع المواطنين العرب من دخول الأماكن العامة ومنها المتنزه العمومي(بارك العفوله) , وهذا الاستنتاج جاء من اقوال وتصريحات رئيس بلدية العفوله لوسائل الاعلام وعبر صفحته الفيسبوك الخاص به.  وأضاف رئيس نقابة المحامين المحامي ابي حيمي برسالته للمستشار القضائي للحكومة بان اغلاق المتنزه بوجه المواطنين العرب هي مس بحقوق المواطنين من التحرك بحرية والشعور بالمساواة بالأماكن العامة.   وللأسف نتحدث عن تمييز مرفوض على اساس قومية فالعرب لهم كامل المساواة امام القانون كأي مواطن بهذه البلاد.  وأضاف رئيس نقابة المحامين برسالته بأن قرار رئيس بلدية العفوله السيد ابي الكبيتس لمنع سكان من خارج العفوله للتواجد في بارك العفوله هو قرار غير قانوني وطلب من المستشار القضائي للحكومة التدخل بالموضوع وحث رئيس بلدية العفولة لإلغاء قراره والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم غد الاثنين الاول من تموز.





كلمات متعلقة

رئيس, نقابة, المحامين, ابي, حيمي, يتوجه, للمستشار, القضائي, للحكومة, بسبب, تصريحات, رئيس, بلدية, العفوله,

تابعونــا

سقوط عاملين في ورشة بناء قرب موديعين سقوط عاملين في ورشة بناء قرب موديعين 2019-06-30 | 15:00:52

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقى مركز الشرطة ،...

كوهين يحذر حماس: سياسة ضبط النفس الاسرائيلية قد نفدت كوهين يحذر حماس: سياسة ضبط النفس الاسرائيلية قد نفدت 2019-06-30 | 14:53:57

حذر عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية ايلي كوهين، حركة حماس من...

رئيس جامعة النجاح الوطنية يستضيف النائب يوسف جبارين رئيس جامعة النجاح الوطنية يستضيف النائب يوسف جبارين 2019-06-30 | 13:41:11

استضاف رئيس جامعة النجاح الوطنية في نابلس، أ.د ماهر النتشة، النائب د. يوسف جبارين،...

النائبان توما وكسيف يقومان بزيارة تضامنية في العيساوية النائبان توما وكسيف يقومان بزيارة تضامنية في العيساوية 2019-06-30 | 13:39:56

قام النائبان عايدة توما-سليمان وعوفر كسيف صباح اليوم الأحد بزيارة تضامنيّة لبلدة...

الليلة:انخفاض اسعار الوقود بـ 12 اغورة لليتر الليلة:انخفاض اسعار الوقود بـ 12 اغورة لليتر 2019-06-30 | 13:23:56

تخفض أسعار الوقود عند منتصف ليلة الاحد– الاثنين . وسيبلغ سعر ليتر البنزين من نوع 95...

أهالي كفر ياسيف يقيمون خيمة اعتصام ضد مخطط شارع 70 أهالي كفر ياسيف يقيمون خيمة اعتصام ضد مخطط شارع 70 2019-06-30 | 12:57:38

أقام أهالي قرية كفر ياسيف خيمة اعتصام على شارع 70 احتجاجًا على مخطّط شارع 70 الذي...

اعتقال 3 شبان بشبهة القاء الحجارة على الشرطة في ام الفحم اعتقال 3 شبان بشبهة القاء الحجارة على الشرطة في ام الفحم 2019-06-30 | 12:19:13

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...

بعد اسبوع من فقدان الشابة سندس الزبارقة من اللد:اعتقال 4 مشتبهين من عائلتها بعد اسبوع من فقدان الشابة سندس الزبارقة من اللد:اعتقال 4 مشتبهين من عائلتها 2019-06-30 | 11:48:50

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تواصلاً للبيان الذي...

ام الفحم:اعتقال شاب بعد العثور على مسدس في منزله ام الفحم:اعتقال شاب بعد العثور على مسدس في منزله 2019-06-30 | 11:41:49

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...

ام الفحم:الاعتداء على رئيس البلدية بعد مباشرة العمل باقامة دوار ام الفحم:الاعتداء على رئيس البلدية بعد مباشرة العمل باقامة دوار 2019-06-30 | 11:11:10

انطلق صباح اليوم الاحد العمل في مشروع دورار حي العيون في مدينة ام الفحم, حيث شهدت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ذكرى الجلاء الجولان المحتل السوري المستعمر الفرنسي مجدل شمس باشا الاطرش ساحة اعلام سوريا حادث طرق شارع باقة الغربية مدينة قرية جت اصابات شرطة اسعاف القطار الخفيف القدس محاولة طعن اعتقال شاب عربي مقدسي سكين مصرع طفلة لقيت مصرعها رضيعة نسيانها سيارة عبلين شفاعمرو لمار يوسف قط شرطة تحقيق التوقيع امر منع سفر الشيخ رائد صلاح الحركة الاسلامية الطفل أحمد دوابشة يغادر المستشفى يعود الى قرة دوما جده عام كامل علاج الشعانين احتفالات كفر كنا مسيرة قداس عيد مشاركة واسعة المهندس طه فوزي زيدان يتسلم رسميا مهمة رئيس ادارة مجلس كفر مندا المحلي مهام توئثيق حادث طرق مروع اصابة شخصين مدينة رهط سيارتين اسعاف السجن سخنين دير حنا تهمة خلية داعش داخل اسرائيل تنفيذ وكر اسلحة ذخيرة اللد المنطقة الصناعية الشرطة مسدس بندقية رصاصات الثانوية التكنولوجية البنات سخنين يركا كلية تحتفل تخريج الفوج الخامس من طالباتها عواصف رعدية امطار غزيرة مصحوبة اضرار تطاير اجسام اسلحة ذخيرة مضارب البدو سجن بئر السبع اعتقال مشتبه النقب اعتقال مشتبه فتاة قاصر اعتداء جنسي من منطقة وادي عارة شاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com