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رئيس جامعة النجاح الوطنية يستضيف النائب يوسف جبارين



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استضاف رئيس جامعة النجاح الوطنية في نابلس، أ.د ماهر النتشة، النائب د. يوسف جبارين، للتباحث في قضايا التعليم العالي وقضايا طلاب الداخل الذين يدرسون في الجامعة، وذلك بحضور عميد كلية الطب في الجامعة، الدكتور خليل عيسى. كما وشارك باللقاء ايضًا الاعلامي حكمت غرّة وعدد من الطلاب العرب في الجامعة.

 
وتحدث د. النتشة عن تميّز الجامعة وإنجازاتها الأكاديمية والعلمية على المستوى العالمي، بما في ذلك في المواضيع الصحية والهندسية. كما وعبّر النتشة عن رغبة الجامعة في زيادة نسبة الطلاب من عرب الداخل الذين يدرسون في الجامعة، مؤكدًا أن مثل هذه الزيادة تتوافق مع رؤية الجامعة الّتي تسعى لتوثيق العلاقات بين ابناء الشعب الواحد وتوفير الموارد اللازمة لذلك.
 
وتطرق النائب جبارين في حديثه الى عدد من القضايا الطلابية، الأكاديمية منها والمعيشية، التي تخص الطلاب من الجليل والمثلث والنقب والساحل. وحول قضايا سكن الطلاب أكد النتشة أن الجامعة تخطط لانشاء مساكن طلابية خاصة بالجامعة للطالبات في القريب العاجل.
 
وتطرق النتشة وجبارين الى قضية موضوع العمل الاجتماعي ومساعي الجامعة لتوفير كل الملاءمات الخاصة التي تمكن خريجي الموضوع من مزاولة المهنة في اسرائيل مباشرةً ودون أي عقبات، كما وتطرقا الى المجهود الذي تبذله ادارة الجامعة لضمان اعتراف وزارة الصحة الاسرائيلية بكلية الطب في جامعة النجاح، وذلك من اجل ضمان كل الاعترافات اللازمة في أقرب وقت ممكن.
 
ثم التقى النائب جبارين، النتشة، عيسى وغرّة بممثلين عن طلاب الداخل في الجامعة، حيث عرض الطلاب عدد من القضايا الهامة حول التعليم والمعيشة والسكن، وقد أخذت هذه القضايا اهتمام ادارة الجامعة ومتابعتها.
 
ومن الجدير ذكره أن جامعة النجاح الوطنية تعد من أكبر الجامعات الفلسطينية، إذ يدرس فيها 24 ألف طالب، 1500 منهم من العرب الفلسطينيين في الداخل.
رئيس جامعة النجاح الوطنية يستضيف النائب يوسف جبارين




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