رئيس, جامعة, النجاح, الوطنية, يستضيف, النائب, يوسف, جبارين,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقى مركز الشرطة ،...
حذر عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية ايلي كوهين، حركة حماس من...
توجه رئيس نقابة المحامين المحامي ابي حيمي برسالة عاجلة للمستشار القضائي للحكومة...
قام النائبان عايدة توما-سليمان وعوفر كسيف صباح اليوم الأحد بزيارة تضامنيّة لبلدة...
تخفض أسعار الوقود عند منتصف ليلة الاحد– الاثنين . وسيبلغ سعر ليتر البنزين من نوع 95...
أقام أهالي قرية كفر ياسيف خيمة اعتصام على شارع 70 احتجاجًا على مخطّط شارع 70 الذي...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تواصلاً للبيان الذي...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...
انطلق صباح اليوم الاحد العمل في مشروع دورار حي العيون في مدينة ام الفحم, حيث شهدت...