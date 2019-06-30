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الليلة:انخفاض اسعار الوقود بـ 12 اغورة لليتر



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تخفض أسعار الوقود عند منتصف ليلة الاحد– الاثنين . وسيبلغ سعر ليتر البنزين من نوع 95 أوكتان بالتعبئة الذاتية  (6.25) ويشكل هذا الانخفاض 12 أغورة مقارنة مع الشهر الماضي. 


الليلة:انخفاض اسعار الوقود بـ 12 اغورة لليتر




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