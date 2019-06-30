تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-30 15:00:52 سقوط عاملين في ورشة بناء قرب موديعين |  2019-06-30 14:53:57 كوهين يحذر حماس: سياسة ضبط النفس الاسرائيلية قد نفدت |  2019-06-30 14:34:31 رئيس نقابة المحامين ابي حيمي يتوجه للمستشار القضائي للحكومة بسبب تصريحات رئيس بلدية العفوله |  2019-06-30 14:32:40 برشلونة يجهز عرضًا ضخمًا لضم شريك ميسي |  2019-06-30 14:30:43 إليسا غاضبة من فرقتها الموسيقية أمام الجمهور! |  2019-06-30 13:41:11 رئيس جامعة النجاح الوطنية يستضيف النائب يوسف جبارين |  2019-06-30 13:39:56 النائبان توما وكسيف يقومان بزيارة تضامنية في العيساوية |  2019-06-30 13:23:56 الليلة:انخفاض اسعار الوقود بـ 12 اغورة لليتر |  2019-06-30 12:57:38 أهالي كفر ياسيف يقيمون خيمة اعتصام ضد مخطط شارع 70 |  2019-06-30 12:52:44 ارتفاع ضغط الدم.. "العلامة الخطيرة" على يديك |  2019-06-30 12:36:33 البرازيل تستعيد سلاحا مهما ضد الأرجنتين |  2019-06-30 12:19:13 اعتقال 3 شبان بشبهة القاء الحجارة على الشرطة في ام الفحم |  2019-06-30 11:48:50 بعد اسبوع من فقدان الشابة سندس الزبارقة من اللد:اعتقال 4 مشتبهين من عائلتها |  2019-06-30 11:41:49 ام الفحم:اعتقال شاب بعد العثور على مسدس في منزله |  2019-06-30 11:11:10 ام الفحم:الاعتداء على رئيس البلدية بعد مباشرة العمل باقامة دوار |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أهالي كفر ياسيف يقيمون خيمة اعتصام ضد مخطط شارع 70



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أقام أهالي قرية كفر ياسيف خيمة اعتصام على شارع 70 احتجاجًا على مخطّط شارع 70 الذي تخطّط شركة نتيفي يسرائيل، بالتعاون مع المجلس المحلي في كفر ياسيف، إلى تحويله لشارع بأربعة مسالك، عوضًا عن المسلكين القائمين، ويشار إلى أنّ شارع 70 يعد أحد الشوارع الخطرة، وتحويله لأربعة مسالك سيزيد من خطورته من حيث الأمن والأمان، عوضًا عن مصادرة عشرات الدونمات من أراضي أهل القرية والتسبّب بأضرار اقتصادية لا يمكن إصلاحها. ويدعم حركة الاحتجاج العديد من أعضاء المجلس المحلي.


ومن الجدير بالذكر أنّ شارع 70 يمر عبر قرية كفر ياسيف من شمالها إلى جنوبها ويقسمها إلى قسمين، ويعتبر الشارع شريان الحياة في البلدة وتنتشر على جانيه مئات المحلات التجارية والبيوت السكنية. ويرى أهالي البلدة أنّ تحويله لأربعة مسالك يشكّل خطرًا على أطفالهم عند محاولة اجتيازه نظرًا لكونه شارع حيوي يستخدمه يوميًّا المئات من أهالي البلدة، فضلا عن الزائرين من البلدات المحيطة ومن كافة أنحاء البلاد، فوجود أربعة مسالك من شأنه تحفيز السائقين إلى زيادة السرعة وحتى تحويله إلى مسرحًا لسباق السيارات من قبل بعض الشبان المتهورين. ومن شأن المخطّط كذلك التسبّب باختناقات مرورية نتيجةً ل"عنق القنينة" الذي سينتج في بداية ونهاية المقطع.  كما يقتضي تنفيذ المخطّط مصادرة 23 دونم من أهالي البلدة، وإلغاء 50%-60% من أماكن إيقاف السيارات، ما سيعود بالضرر على مئات المحلات التجارية المنتشرة على جانبي الشارع والتسبّب بضائقة اقتصادية هائلة.  

ويرى منظّمو الاحتجاج أنّ المخطّط القائم مناسب أكثر لأن يكون شارع بين بلدات وليس شارع داخل البلدة، وهم يؤكدون أنهم قاموا بالتوجّه للعديد من المختصين والخبراء، والذين أكدوا لهم بدورهم أن جميع مخاوفهم محقّة، وانّ مخطّط الشارع يحمل الكثير من المخاطر والأضرار على البلدة وأهلها ومحالها التجارية. وتوجّه المنظّمون لرئيس المجلس المحلي، المحامي شادي شويري ولإدارة شركة نتيفي يسرائيل عدّة مرّات، محاولين إقناعهم بالعدول عن المخطّط، ووضع مخطّط جديد لتنظيم الشارع والتغلب على مخاطره دون تحويله إلى أربعة مسالك، الا أنّ تجاوبهم لم يرقى لمستوى مطالب وتطلعات المحتجين بحيث تمّ الإبقاء على المسارات الأربع في المخطط. وبناءً عليه يتعهد المحتجون بمواصلة نضالهم وتصعيده حتى تحصيل مطالبهم لمصلحة أهالي كفر ياسيف.

طارق عوّاد، أحد المتضرّرين من المخطّط والذي يملك بيتًا ومحلات تجارية بمحاذاة الشارع، يقول: "نحن نرفض مصادرة الأرض من حيث المبدأ، على مدار 7 أشهر تصرّفت إدارة المجلس المحلي وإدارة شركة نتيفي يسرائيل في هذا الملف بشكل غير لائق دون إشراك الجمهور بهذا القرار المصيري الذي يمس حياتهم اليومية ومستقبلهم، لذا سنواصل تصعيد نضالنا الجماهيري".    
شحادة مخولي، الذي يملك أيضًا بيتًا ومحلات تجارية بمحاذاة الشارع، يقول: "نحن نتحدّث عن أربعة مسارات في مقطع مكتظ بالبيوت والمصالح التجارية، المخطّط الحالي خطر بحسب رأي المستشارين والمختصين، بحيث أنّ عشرات الأولاد تقطعه للوصول إلى المدارس ومركز البلدة، إضافة إلى أنّ شارع 70 هو القلب النابض لكفر ياسيف وشريان اقتصادي هام وحسب التخطيط الحالي نتكلم عن دمار شامل وضربة قاسية لهذه المصالح".  




كلمات متعلقة

أهالي, كفر, ياسيف, يقيمون, خيمة, اعتصام, ضد, مخطط, شارع, 70,

تابعونــا

سقوط عاملين في ورشة بناء قرب موديعين سقوط عاملين في ورشة بناء قرب موديعين 2019-06-30 | 15:00:52

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقى مركز الشرطة ،...

كوهين يحذر حماس: سياسة ضبط النفس الاسرائيلية قد نفدت كوهين يحذر حماس: سياسة ضبط النفس الاسرائيلية قد نفدت 2019-06-30 | 14:53:57

حذر عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية ايلي كوهين، حركة حماس من...

رئيس نقابة المحامين ابي حيمي يتوجه للمستشار القضائي للحكومة بسبب تصريحات رئيس بلدية العفوله رئيس نقابة المحامين ابي حيمي يتوجه للمستشار القضائي للحكومة بسبب تصريحات رئيس بلدية العفوله 2019-06-30 | 14:34:31

توجه رئيس نقابة المحامين المحامي ابي حيمي برسالة عاجلة للمستشار القضائي للحكومة...

رئيس جامعة النجاح الوطنية يستضيف النائب يوسف جبارين رئيس جامعة النجاح الوطنية يستضيف النائب يوسف جبارين 2019-06-30 | 13:41:11

استضاف رئيس جامعة النجاح الوطنية في نابلس، أ.د ماهر النتشة، النائب د. يوسف جبارين،...

النائبان توما وكسيف يقومان بزيارة تضامنية في العيساوية النائبان توما وكسيف يقومان بزيارة تضامنية في العيساوية 2019-06-30 | 13:39:56

قام النائبان عايدة توما-سليمان وعوفر كسيف صباح اليوم الأحد بزيارة تضامنيّة لبلدة...

الليلة:انخفاض اسعار الوقود بـ 12 اغورة لليتر الليلة:انخفاض اسعار الوقود بـ 12 اغورة لليتر 2019-06-30 | 13:23:56

تخفض أسعار الوقود عند منتصف ليلة الاحد– الاثنين . وسيبلغ سعر ليتر البنزين من نوع 95...

اعتقال 3 شبان بشبهة القاء الحجارة على الشرطة في ام الفحم اعتقال 3 شبان بشبهة القاء الحجارة على الشرطة في ام الفحم 2019-06-30 | 12:19:13

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...

بعد اسبوع من فقدان الشابة سندس الزبارقة من اللد:اعتقال 4 مشتبهين من عائلتها بعد اسبوع من فقدان الشابة سندس الزبارقة من اللد:اعتقال 4 مشتبهين من عائلتها 2019-06-30 | 11:48:50

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تواصلاً للبيان الذي...

ام الفحم:اعتقال شاب بعد العثور على مسدس في منزله ام الفحم:اعتقال شاب بعد العثور على مسدس في منزله 2019-06-30 | 11:41:49

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...

ام الفحم:الاعتداء على رئيس البلدية بعد مباشرة العمل باقامة دوار ام الفحم:الاعتداء على رئيس البلدية بعد مباشرة العمل باقامة دوار 2019-06-30 | 11:11:10

انطلق صباح اليوم الاحد العمل في مشروع دورار حي العيون في مدينة ام الفحم, حيث شهدت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة متوسطة شابة معليا تعرضت للدهس مستشفى نقل شرطة سيارة تجدد شجار عائلي كفر مندا استعمال مفرقعات مواجهات عنيفة شرطة اضرار حجارةالاسير الفلسطيني بلال كايد المضرب عن الطعام افراج فوري شعرات تضامن انقلاب سيارة اصابة شخصين حادث طرق مدخل ام الفحم الشرطة اسعاف مستشفى حركة سير تنظيم طبريا حريق هائل قرب الشاطئ اخلاء تمنزهين اصابة عامل اطفاء اغلاق شارع يافا يركا اعتقال مخدرات هروين اعتقال الشرطة عمر الرميلي وفاة القتى متأثرا جراحه حادث دهس مصرع عامل اصابة طمرة منطقة صناعية مدينة علاج متوسطة محمد رياض عبد القادر يافة النصارة مقتول قتل دبورية اكسال شرطة جريمة جثة طبيب فريد نعمة بولص شفاعمرو وفاة انتقل الى رحمة الله مدينة اختفاء اثار الشاب هيثم طيارة جسر الزرقاء اعمال تمشيط متطرفون يهود حرق سيارات شاحنات يافة الناصرة انتقاما تدفيع ثمن سخنين معسكر تدريبي خوض اتحاد ابناء فريق بولندا سافر لاعبون جدد تعزيز استعدادات افتتاح الموسم الكروي الجديد تظاهرة مبنى الكنيست امام معلمو السياقة عرب ويهود اضراب ممتحني السياقة القدس اضاءة شجرة الميلاد الناصرة الكاثوليك العين منطقة المجيد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com