اعتقال, 3, شبان, بشبهة, القاء, الحجارة, على, الشرطة, في, ام, الفحم,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض على 3 مشتبهين بهم بالاعتداء على أفراد الشرطة وإلقاء الحجارة على سيارة شرطة .ليلة امس 29.6.2019، أثناء نشاط لتطبيق القانون في مدينة أم الفحم، أوقف أفراد الشرطة سيارة للتفتيش.

وأثناء التفتيش، أخبرت الشرطة السائق ، من سكان المدينة البالغ من العمر 33 عامًا، أنه يتوجب عليه مرافقتهم إلى مركز الشرطة، فاعترض المشتبه على ذلك وبعد أن أبلغه بأنه سيتم توقيفه، بدأ المشتبه بمهاجمة أفراد الشرطة.إثر الإعتداء أصيب الشرطيان بجروح طفيفة وتم القاء القبض على المشتبه وصديقه البالغ من العمر 18 عامًا ، وهو أحد السكان المحليين الذي كان معه في سيارة وأيضاً يشتبه به بمهاجمة رجال الشرطة مما اسفر عن إصابة شرطيين بإصابات طفيفة.في نفس الوقت وصل مشتبه ثالث إلى مكان الحادث في العشرينات من عمره وبدأ في إلقاء الحجارة على سيارة الشرطة ولاذ بالفرار من المكان.قوات من الشرطة إلى المكان وبدأت نشاطًا لتحديد مكان المشتبه وبعد ذلك بوقت قصير تم إلقاء القبض عليه.هذا الصباح ، سيحال المشتبهين الثلاثة إلى محكمة الصلح في الخضيرة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.