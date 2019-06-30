تنزيل, صيف, في, شبكة, Jackie, o, حتى, 70%, تنزيل,

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على ماركات المجوهرات والساعات الرائدة : ساعات ومجوهرات TOMMY HILFIGER، ساعات ونظارات Komono ساعات BULOVA مجوهرات Le Bebe ومجوهرات BUDDHA TO BUDDHAالتنزيل ساري بين التواريخ 30.6-17.7.2019اسعار للمثال :ساعة نسائية Bulova مع الماس، سعر عادي 1,250 ش.ج، السعر في التنزيل 625 ش.جمجوهرة نسائية TOMMY HILFIGER سعر عادي 450 ش.ج، السعر في التنزيل 230 ش.جنظارات شمس للرجال والنساء للماركة KOMONO سعر عادي 300 ش.ج، السعر في التنزيل 154 ش.جمجوهرة رجالية BUDDHA TO BUDDHA سعر عادي 800 ش.ج، السعر في التنزيل 400 ش.جمتوفر في موقع Jackie o والشبكة في انحاء البلاد – ديزينجوف سنتر تل-ابيب، عزرائيلي الرملة، عزرائيلي حولون، بيج كرمئيل، بيج بئر السبع، بيج فاشن الناصرة، بيج فاشن طبريا وبيج فاشت اوتلت يركا.