بعد, اسبوع, من, فقدان, الشابة, سندس, الزبارقة, من, اللد:اعتقال, 4, مشتبهين, من, عائلتها,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تواصلاً للبيان الذي اصدرته مديرية النقب في لواء الجنوب يوم 18.6.2019 حول فقدان سندس الزبارقة البالغة 20 عاماً من سكان اللد،يحقق فريق تحقيق خاص في الشرطة في ملابسات غيابها ، حيث تم هذا الصباح إلقاء القبض على أربعة مشتبهين من أفراد عائلتها ، ثلاث نساء (50،29،23 عام) ورجل (27 عام) جميعهم من سكان اللد.

هذا وأصدرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون أمر حظر نشر بشأن كل تفاصيل التحقيق حتى يوم26.7.2019.