تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-30 15:00:52 سقوط عاملين في ورشة بناء قرب موديعين |  2019-06-30 14:53:57 كوهين يحذر حماس: سياسة ضبط النفس الاسرائيلية قد نفدت |  2019-06-30 14:34:31 رئيس نقابة المحامين ابي حيمي يتوجه للمستشار القضائي للحكومة بسبب تصريحات رئيس بلدية العفوله |  2019-06-30 14:32:40 برشلونة يجهز عرضًا ضخمًا لضم شريك ميسي |  2019-06-30 14:30:43 إليسا غاضبة من فرقتها الموسيقية أمام الجمهور! |  2019-06-30 13:41:11 رئيس جامعة النجاح الوطنية يستضيف النائب يوسف جبارين |  2019-06-30 13:39:56 النائبان توما وكسيف يقومان بزيارة تضامنية في العيساوية |  2019-06-30 13:23:56 الليلة:انخفاض اسعار الوقود بـ 12 اغورة لليتر |  2019-06-30 12:57:38 أهالي كفر ياسيف يقيمون خيمة اعتصام ضد مخطط شارع 70 |  2019-06-30 12:52:44 ارتفاع ضغط الدم.. "العلامة الخطيرة" على يديك |  2019-06-30 12:36:33 البرازيل تستعيد سلاحا مهما ضد الأرجنتين |  2019-06-30 12:19:13 اعتقال 3 شبان بشبهة القاء الحجارة على الشرطة في ام الفحم |  2019-06-30 11:48:50 بعد اسبوع من فقدان الشابة سندس الزبارقة من اللد:اعتقال 4 مشتبهين من عائلتها |  2019-06-30 11:41:49 ام الفحم:اعتقال شاب بعد العثور على مسدس في منزله |  2019-06-30 11:11:10 ام الفحم:الاعتداء على رئيس البلدية بعد مباشرة العمل باقامة دوار |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بعد اسبوع من فقدان الشابة سندس الزبارقة من اللد:اعتقال 4 مشتبهين من عائلتها



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تواصلاً للبيان الذي اصدرته مديرية النقب في لواء الجنوب يوم 18.6.2019 حول فقدان سندس  الزبارقة البالغة 20 عاماً من سكان اللد،يحقق فريق تحقيق خاص في الشرطة  في ملابسات غيابها ، حيث تم هذا الصباح إلقاء القبض على أربعة مشتبهين من أفراد عائلتها ، ثلاث نساء (50،29،23 عام) ورجل (27 عام)  جميعهم من سكان اللد.


 هذا وأصدرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون أمر حظر نشر بشأن كل تفاصيل التحقيق حتى يوم26.7.2019. 




كلمات متعلقة

بعد, اسبوع, من, فقدان, الشابة, سندس, الزبارقة, من, اللد:اعتقال, 4, مشتبهين, من, عائلتها,

تابعونــا

سقوط عاملين في ورشة بناء قرب موديعين سقوط عاملين في ورشة بناء قرب موديعين 2019-06-30 | 15:00:52

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقى مركز الشرطة ،...

كوهين يحذر حماس: سياسة ضبط النفس الاسرائيلية قد نفدت كوهين يحذر حماس: سياسة ضبط النفس الاسرائيلية قد نفدت 2019-06-30 | 14:53:57

حذر عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية ايلي كوهين، حركة حماس من...

رئيس نقابة المحامين ابي حيمي يتوجه للمستشار القضائي للحكومة بسبب تصريحات رئيس بلدية العفوله رئيس نقابة المحامين ابي حيمي يتوجه للمستشار القضائي للحكومة بسبب تصريحات رئيس بلدية العفوله 2019-06-30 | 14:34:31

توجه رئيس نقابة المحامين المحامي ابي حيمي برسالة عاجلة للمستشار القضائي للحكومة...

رئيس جامعة النجاح الوطنية يستضيف النائب يوسف جبارين رئيس جامعة النجاح الوطنية يستضيف النائب يوسف جبارين 2019-06-30 | 13:41:11

استضاف رئيس جامعة النجاح الوطنية في نابلس، أ.د ماهر النتشة، النائب د. يوسف جبارين،...

النائبان توما وكسيف يقومان بزيارة تضامنية في العيساوية النائبان توما وكسيف يقومان بزيارة تضامنية في العيساوية 2019-06-30 | 13:39:56

قام النائبان عايدة توما-سليمان وعوفر كسيف صباح اليوم الأحد بزيارة تضامنيّة لبلدة...

الليلة:انخفاض اسعار الوقود بـ 12 اغورة لليتر الليلة:انخفاض اسعار الوقود بـ 12 اغورة لليتر 2019-06-30 | 13:23:56

تخفض أسعار الوقود عند منتصف ليلة الاحد– الاثنين . وسيبلغ سعر ليتر البنزين من نوع 95...

أهالي كفر ياسيف يقيمون خيمة اعتصام ضد مخطط شارع 70 أهالي كفر ياسيف يقيمون خيمة اعتصام ضد مخطط شارع 70 2019-06-30 | 12:57:38

أقام أهالي قرية كفر ياسيف خيمة اعتصام على شارع 70 احتجاجًا على مخطّط شارع 70 الذي...

اعتقال 3 شبان بشبهة القاء الحجارة على الشرطة في ام الفحم اعتقال 3 شبان بشبهة القاء الحجارة على الشرطة في ام الفحم 2019-06-30 | 12:19:13

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...

ام الفحم:اعتقال شاب بعد العثور على مسدس في منزله ام الفحم:اعتقال شاب بعد العثور على مسدس في منزله 2019-06-30 | 11:41:49

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...

ام الفحم:الاعتداء على رئيس البلدية بعد مباشرة العمل باقامة دوار ام الفحم:الاعتداء على رئيس البلدية بعد مباشرة العمل باقامة دوار 2019-06-30 | 11:11:10

انطلق صباح اليوم الاحد العمل في مشروع دورار حي العيون في مدينة ام الفحم, حيث شهدت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مجهولون اقتحام بيت دير حنا ضرب مبرح عصي الشرطة تحقق مستشفى رمبام حيفا وعاء ماء كبير رهط مدينة وفاة الطفل غرق قصي ابو مديغم مدينة مستشفى سوروكا الشيخ زيدان عابد الناصرة دعمنا وقف الى جانبنا اسراء اطلاق سراح انتخابات جت رئاسة عضوية اجواء انتخابية مجلس محلي مكب نفايات كريات شمونة الشاغور عربي اعتقال شخصين يهودي الشرطة وزارة البيئة مصرع حادث انقلاب تراكتور قرب دير حنا اسعد شمالي عرابة قراقرهاصابه خطيرة شاب سقط من علو 5 امتار في كفر ياسيف الجديدة المكرباتي بوريسوف برشلونة بث مباشر مباراة حي دوري ابطال اوروبا جمال حكروس العقيد رتبة لواء اول مسلم عربي شرطة اسرائيل 5 اصابات بينها خطيرة انقلاب حادث طرق سيارة قرية المشهد انحدار منحدر اسماك قرش في شواطئ البلاد بحثا عن المياه الدافئةتحويل ميزانية مبلغ 50 مليون شيكل للمدارس الاهلية المصادقة لجنة المالية البرلمانية يوسف جبارين كفر قاسم حادث انقلاب خلاط باطون اصابة سائق اطلاق نار مجهول الشرطة اسعاف متوسطة غالب زاهر برازي قرية شعب وفاة الطالب 12 عاما مدرسة ب محاولة تهريب مخدرات كيلو غرام سيارة شاهدوا القدس معليه ادوميم القدس الشمال
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com