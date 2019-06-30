ام, الفحم:اعتقال, شاب, بعد, العثور, على, مسدس, في, منزله,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض على مشتبه من مدينة أم الفحم للاشتباه به بحيازة أسلحة غير قانونية.

عمل الشرطة متواصل وبشكل مركز في مدينة ام الفحم بهدف الحد من وصول الأسلحة غير القانونية لعناصر إجرامية وغيرها، وبالتالي تقوم الشرطة بأنشطة مركزة، بما في ذلك استخدام الوسائل التكنولوجية المختلفة، لعمليات مسح وتفتيش وضبط المشتبهين والقاء القبض عليهم.في غضون ذلك قامت الشرطة فجر يوم 29.6.2019، بنشاط ضد مشتبهين بحيازة أسلحة غير قانونية في المدينة.خلال النشاط، داهم شرطيون سريون منزل شخص يبلغ من العمر 22 عامًا من سكان المدينة يشتبه به بحيازة أسلحة غير قانونية، والقوا القبض عليه ، بعد ان ضبطوا عليه مسدس.في الليلة الماضية ، مددت محكمة الصلح في حيفا القبض على المشتبه حتى يوم 2.7.19.