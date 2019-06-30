ام, الفحم:الاعتداء, على, رئيس, البلدية, بعد, مباشرة, العمل, باقامة, دوار,

انطلق صباح اليوم الاحد العمل في مشروع دورار حي العيون في مدينة ام الفحم, حيث شهدت هذه الاعمال مناوشات من اشخاص مع رئيس البلدية د. سمير صبحي محاميد بحيث قام احد الاشخاص بالاعتداء عليه مطالباً ايقاف العمل ولكنه اصر على العمل .

هذا وقد تدخلت الشرطة وانتشرت بمكان العمل على الدوار.