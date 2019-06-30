غضب, عارم, في, الفريديس, بعد, هدم, شرفة, منزل,

يشار الى أن القوات وصلت بعد امر محكمة باداء البناء الغير مرخص , حيث شهدت البلدة استياء شديد وغضب عارم بعد الهدم , حيث طالب الاهالي الجهات المختصة والقيادات بالتدخل .

هدمت الجرافات التابعة لدائرة التنظيم والبناء بمرافقة قوات معززة من الشرطة , شرفة منزل في بلدة الفريديس صباح اليوم الاحد .

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