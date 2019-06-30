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ترامب يزور لأول مرة المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سيئول في ساعة متأخرة من مساء السبت لإجراء محادثات مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن بعد حضوره اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية والذي طرح خلاله عرضا للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ويعتزم ترامب زيارة المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، اليوم الأحد.  وقدم ترامب عرضه بلقاء كيم في رسالة نشرها على تويتر بشأن زيارته لكوريا الجنوبية، وقال ترامب "أثناء وجودي هناك،إذا رأي زعيم كوريا الشمالية كيم ذلك، فسوف ألتقي معه على الحدود/المنطقة المنزوعة السلاح كي أصافحه فقط وأقول له مرحبا". بحسب رويترز.  وردا على ذلك نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن تشوي سون هوي النائبة الأولى لوزير الخارجية قولها "نرى أنه اقتراح مثير للاهتمام جدا ولكننا لم نتلق اقتراحا رسميا".  وقال مون لترامب خلال حفل عشاء يوم السبت إن مثل هذا الاجتماع سيكون "حدثا تاريخيا". ولكنه أضاف إنه حتى إذا لم يُعقد فسيكون لهذا العرض "نتيجة مهمة" لأن ترامب أثبت صدقه لكيم.  وكان ترامب يريد زيارة المنطقة المنزوعة السلاح، حيث عقد كيم ومون أول اجتماع قمة تاريخي العام الماضي، خلال زيارة لكوريا الجنوبية في 2017 ولكن الضباب الكثيف حال دون القيام بهذه الزيارة.  يذكر أن البيت الأبيض كان قد أعلن أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيزور المنطقة الكورية المنزوعة السلاح، في شبه الجزيرة الكورية، الأحد، وذلك وفقا لجدوله الزمني الرسمي.




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