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فالفيردي يمنح الأولوية لضم ظهير أيسر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعطى إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، الأولوية للتعاقد مع ظهير أيسر، في فترة الانتقالات الصيفية. ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فالفيردي، يسعى لإيجاد البديل القوي على نفس مستوى جوردي ألبا، حتى لا يرهق لاعبه الدولي الإسباني على مدار الموسم. ويفاضل فالفيردي بين الثنائي جونيور فيربو لاعب ريال بيتيس، وفيليبي لويس لاعب أتلتيكو مدريد. ولا يضم برشلونة حاليًا أي لاعب يمكن أن يشارك كظهير أيسر بخلاف ألبا، وهو ما تسبب بمشاكل كبيرة لبرشلونة الموسم الماضي، مع غياب ألبا، أو تراجعه بدنيًا. وتشير التقارير إلى أن فالفيردي يفضل التعاقد مع لويس (33 عامًا) على حساب فيربو (22 عامًا)، حيث يحتاج إلى لاعب يملك خبرات كبيرة، من أجل المنافسة على لقب دوري الأبطال. ويشارك لويس حاليًا مع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا 2019، علمًا بأن السيليساو تأهل لنصف النهائي، ليواجه الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.
فالفيردي يمنح الأولوية لضم ظهير أيسر




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