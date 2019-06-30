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بار دافيد:" إغلاق مطار دوف سيترتب عليه اتخاذ خطوات نقابية واسعة ابتداء من يوم الاثنين"‎



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في ختام جلسة تشاورية طارئة عقدت ليلة امس السبت في مكتب رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد بمشاركة رؤساء اللجان النقابية في الهستدروت وكبار المسؤولين فيها، ناشد بار دافيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اتخاذ القرار الصائب والانسب من أجل مصلحة سكان مدينة ايلات والمواطنين عامة وكافة العاملين في فرع الفندقة والسياحة والطيران الذين من المتوقع ان يتضرروا في اعقاب اغلاق مطار دوف في تل ابيب.   وناشد بار دافيد خلال الاجتماع رئيس الحكومة نتنياهو دراسة الموضوع بأكمله وادراك كافة الجوانب والابعاد المتعلقة به واتخاذ قرار بتأجيل اغلاق المطار. واضاف ايضا:" اتخاذ القرار بإغلاق المطار سيقودني الى  التفكير مليا باتخاذ خطوات نقابية واسعة في المرافق الاقتصادية في البلاد ابتداء من يوم الاثنين صباحا".      

بار دافيد:" إغلاق مطار دوف سيترتب عليه اتخاذ خطوات نقابية واسعة ابتداء من يوم الاثنين"‎




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