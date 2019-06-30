حورة:مصرع, طفلة, جراء, تعرضها, للدهس, في, ساحة, منزل,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة الليلة الماضية بلاغ حول طفلة رضيعة تبلغ من العمر حوالي عام ونصف التي أحيلت من بلدة حورة في الجنوب لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وللأسف الشديد أُعلن عن وفاتها.

الشرطة شرعت بالتحقيق وتفحص شكوكًا حول إصابتها على يد سيارة في فناء منزلها.التحقيق مستمر.