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ام الفحم:اطلاق نار على سيارة في حي عين النبي



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اقدم مجهولون، مساء اليوم السبت، باطلاق رصاص على سيارة في حي عين النبي بمدينة ام الفحم، ما اسفرعن اضرار جسيمة في السيارة دون وقوع اي اصابات بشرية.


من جهتها، وصلت الشرطة الى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.


وعبر اهالي الحي عن غضبهم وسخطهم الشديدين من ظاهرة اطلاق النار، مطالبين الشرطة فرض الامن والامان في احياء المدينة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.





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