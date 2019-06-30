الطقس:اجواء, حارة, في, النهار, وباردة, في, المساء,

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يكون الجو اليوم الاحد صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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ترامب: اتفاقبين السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيتم في عهدي 2019-06-29 | 16:47:49 شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أن اتفاق سلام بين الفلسطينيين...