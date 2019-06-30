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الطقس:اجواء حارة في النهار وباردة في المساء



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 يكون الجو اليوم الاحد صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا  والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الطقس:اجواء حارة في النهار وباردة في المساء




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