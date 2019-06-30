الطقس:اجواء, حارة, في, النهار, وباردة, في, المساء,

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أصيب رجل بالخمسينيات من عمره مساء السبت جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة عين ماهل...
اصيب شخص مساء السبت باطلاق نار في الشارع الموصل بين حي عين ابراهيم ام الفحم وبلدة...
اقدم مجهولون، مساء اليوم السبت، باطلاق رصاص على سيارة في حي عين النبي بمدينة ام...
جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل دخل ملثمون...
قامت الشرطة مساء السبت بمطاردة مجموعة شبان في حي وادي النسور بمدينة ام الفحم،...
بأجواء احتفالية مميزة ، افتتحت وحدة الشبية في مجلس كفركنا المحلي بالتعاون مع قسم...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان طفلة تبلغ من العمر (١١ عاما)...
كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم السبت، عن رفض الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد،...
شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أن اتفاق سلام بين الفلسطينيين...
اصيب عصر اليوم السبت شاب بالعشرينيات من عمره بجراح متفاوته اثر تعرضه لاطلاق نار...