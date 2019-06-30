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اصابة شخص باطلاق نار في عين ماهل



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أصيب رجل بالخمسينيات من عمره مساء السبت جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة عين ماهل ووصفت حالته بالمتوسطة .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب للمستشفى لاستكمال العلاج . 

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شخص باطلاق نار في عين ماهل




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