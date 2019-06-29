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اصابة شخص باطلاق نار في معاوية



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اصيب شخص مساء السبت باطلاق نار في الشارع الموصل بين حي عين ابراهيم ام الفحم وبلدة معاوية.


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب للمستشفى وحالته طفيفة .

الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة شخص باطلاق نار في معاوية




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