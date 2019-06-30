شافير تهاجم شمولي: سأتولى زعامة حزب العمل الثلاثاء القادم

حملت النائبة ستاف شافير التي تتنافس على رئاسة حزب العمل بشدة على خصمها ايتسيك شمولي، الذي ينافس أيضا على المنصب ذاته. وقالت شافير إن شمولي يتصرف بطريقة رسمية في شبكة تويتر، الا انه ومن وراء الكواليس يطلق رسائل تهديد. جاء موقفها تعقيبا على دعوته لها في التوتير الى الانضمام اليه لبناء حزب العمل، مشيرا الى ان مرشحين خسروا سابقا وغادروا الحزب الا ان هذا ليس أسلوبا لائقا. وكتبت شافير مخاطبة شمولي: "لا تقلق فأنا لن أذهب الى أي مكان، اذ انني ساقود زعامة الحزب يوم الثلاثاء المقبل".