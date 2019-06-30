تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-30 00:11:01 اصابة شخص باطلاق نار في عين ماهل |  2019-06-29 22:08:21 اصابة شخص باطلاق نار في معاوية |  2019-06-29 22:15:09 ام الفحم:اطلاق نار على سيارة في حي عين النبي |  2019-06-29 22:59:52 طمرة:سطو مسلح واطلاق نار في محل تجاري |  2019-06-30 00:54:48 مطاردة بوليسية تنتهي بشجار بين الشرطة ومجموعة شبان في ام الفحم |  2019-06-29 20:17:56 الولايات المتحدة بعثت طائرات "شبح" إلى الخليج |  2019-06-29 20:15:36 مجلس كفركنا المحلي ينظم فعاليات الصيف باجواء احتفالية ومشاركة واسعة |  2019-06-29 18:12:13 اصابة طفلة اثر تعرضها للدغة افعى في حرفيش |  2019-06-29 16:52:38 بيل يرفض مبادلته مع بوجبا |  2019-06-29 16:51:42 للإقلاع عن التدخين .. استعن بالليمون |  2019-06-29 16:50:07 اردغان يتحدى امريكا: عملية توريد "إس 400" الروسية ستتم |  2019-06-29 16:47:49 ترامب: اتفاقبين السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيتم في عهدي |  2019-06-29 16:36:52 اصابة شاب باطلاق نار في جث المثلث |  2019-06-29 16:28:36 شفاعمرو:جلسة طارئة في البلدية بعد مقتل الشاب رائد الوحش |  2019-06-29 12:14:09 برشلونة يناطح ريال مدريد على صفقة هولندية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

شافير تهاجم شمولي: سأتولى زعامة حزب العمل الثلاثاء القادم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حملت النائبة ستاف شافير التي تتنافس على رئاسة حزب العمل بشدة على خصمها ايتسيك شمولي، الذي ينافس أيضا على المنصب ذاته. وقالت شافير إن شمولي يتصرف بطريقة رسمية في شبكة تويتر، الا انه ومن وراء الكواليس يطلق رسائل تهديد. جاء موقفها تعقيبا على دعوته لها في التوتير الى الانضمام اليه لبناء حزب العمل، مشيرا الى ان مرشحين خسروا سابقا وغادروا الحزب الا ان هذا ليس أسلوبا لائقا. وكتبت شافير مخاطبة شمولي: "لا تقلق فأنا لن أذهب الى أي مكان، اذ انني ساقود زعامة الحزب يوم الثلاثاء المقبل".
شافير تهاجم شمولي: سأتولى زعامة حزب العمل الثلاثاء القادم




كلمات متعلقة

شافير, تهاجم, شمولي:, سأتولى, زعامة, حزب, العمل, الثلاثاء, القادم,

تابعونــا

اصابة شخص باطلاق نار في عين ماهل اصابة شخص باطلاق نار في عين ماهل 2019-06-30 | 00:11:01

أصيب رجل بالخمسينيات من عمره مساء السبت جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة عين ماهل...

اصابة شخص باطلاق نار في معاوية اصابة شخص باطلاق نار في معاوية 2019-06-29 | 22:08:21

اصيب شخص مساء السبت باطلاق نار في الشارع الموصل بين حي عين ابراهيم ام الفحم وبلدة...

ام الفحم:اطلاق نار على سيارة في حي عين النبي ام الفحم:اطلاق نار على سيارة في حي عين النبي 2019-06-29 | 22:15:09

اقدم مجهولون، مساء اليوم السبت، باطلاق رصاص على سيارة في حي عين النبي بمدينة ام...

طمرة:سطو مسلح واطلاق نار في محل تجاري طمرة:سطو مسلح واطلاق نار في محل تجاري 2019-06-29 | 22:59:52

جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل دخل ملثمون...

مطاردة بوليسية تنتهي بشجار بين الشرطة ومجموعة شبان في ام الفحم مطاردة بوليسية تنتهي بشجار بين الشرطة ومجموعة شبان في ام الفحم 2019-06-30 | 00:54:48

قامت الشرطة مساء السبت بمطاردة مجموعة شبان في حي وادي النسور بمدينة ام الفحم،...

مجلس كفركنا المحلي ينظم فعاليات الصيف باجواء احتفالية ومشاركة واسعة مجلس كفركنا المحلي ينظم فعاليات الصيف باجواء احتفالية ومشاركة واسعة 2019-06-29 | 20:15:36

بأجواء احتفالية مميزة ، افتتحت وحدة الشبية في مجلس كفركنا المحلي بالتعاون مع قسم...

اصابة طفلة اثر تعرضها للدغة افعى في حرفيش اصابة طفلة اثر تعرضها للدغة افعى في حرفيش 2019-06-29 | 18:12:13

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان طفلة تبلغ من العمر (١١ عاما)...

بيل يرفض مبادلته مع بوجبا بيل يرفض مبادلته مع بوجبا 2019-06-29 | 16:52:38

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم السبت، عن رفض الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد،...

ترامب: اتفاقبين السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيتم في عهدي ترامب: اتفاقبين السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيتم في عهدي 2019-06-29 | 16:47:49

شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أن اتفاق سلام بين الفلسطينيين...

اصابة شاب باطلاق نار في جث المثلث اصابة شاب باطلاق نار في جث المثلث 2019-06-29 | 16:36:52

اصيب عصر اليوم السبت شاب بالعشرينيات من عمره بجراح متفاوته اثر تعرضه لاطلاق نار...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids السفير البريطاني اجتماع وادي عارة رؤساء مجالس محلية بلديات ديفيد كورايمصرع فتى حادث طرق انقلاب تراكتورون قرية الشبلي اصابة شرطة اسعاف عثمان شبلي مستشفىسفيرة فنلندا تزور قرية عبلين وديع ابو نصار الجليل السفارةعريس أمير ابو حسن الأقصى القدس المسجد يفتتح يختتم شهره العسل في عريسرئيس بلدية اللد يائير رفيفو مأذن صلاة صوت الأذان المس بالدين الاسلامي هويداة شوا نابلي يافا مقتل زوجها سطو زيارة اصدقاء سطو مسلح مسدس عامل محطة وقود مجد الكروم سرقة مبلغ مال شرطة اعتقال مشتبه تكريم المربية سميحة نصار مدينة تقاعد خروجها خدمة 35 عاما مشاركة واسعة أمين عمر دراوشة الناصرة علامات طعن جثة وفاة تشييع جثمان اكسال الشاب العاب ضبط كمية مفرقعات شفاعمرو طمرة اعبلين بئر المكسور حملة شرطة مصادرة تامر نفار حفل غنائي حيفا بلدية ترفض طلب الوزيرة ميري ريغيف معادية الفنان وجيه كيوف رئيسا لمجلس عسفيا فترة اختبارية 4 اشهر وزير الداخلية مراقبة محمد هنداوي قضية طوبا زنغرية حظر تفاصيل مقتل 80 عاما محل بيع مواد بناء دون اصابات منطقة موريا حيفا اطفاء اخماد الشرطة التحقيقزيت زيتون صفيحة سعرها 500 شيكل شاقل عرابة المحصول قلة موسم معاصر اشجار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com