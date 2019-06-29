طمرة:سطو, مسلح, واطلاق, نار, في, محل, تجاري,

جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل دخل ملثمون إلى سوبر ماركت في مدينة طمرة وقاموا بعملية سطو مسلح وسرقوا مبلغًا من المال (بقيمة ما زالت غير معروفة).

أثناء هروب المشتبهين، أطلقت أعيرة نارية في الهواء، دون وقوع إصابات.أفراد من الشرطة ، سارعوا إلى الموقع ، وقاموا بنشر حواجز على الطرق وشرعوا بعمليات مسح وتمشيط، لتحديد مكان المشتبين. هذا وبدأ المحققون بجمع البينات والأدلة من مكان الحادث وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.