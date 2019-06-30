الشرطة, تعتقل, 19, مشتبهاً, على, خلفية, المناوشات, في, العيسوية,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:نشاط وتواجد قوات الشرطة تواصل طوال نهاية الأسبوع في قرية العيسوية في شرقي مدينة أورشليم القدس، حيث تم إلقاء القبض على المشتبهين الذين تم التعرف عليهم وتمييزهم أثناء النشاط وعلى مدار الأسبوع كمشتبهين بالمشاركة في الاضطرابات ورشق الحجارة والزجاجات الحارقة وإطلاق الألعاب النارية على السكان وقوات الشرطة.

كما تم القبض على ثلاثة مشتبهين على الطريق السريع رقم 1 بالقرب من القرية حيث قامت الشرطة بتفتيش سيارتهم ، وضبط زجاجة حارقة ومواد قابلة للاشتعال ولثمة وغيرها من المعدات.وأشارت الشرطة إلى أن نشاط شرطة إسرائيل مستمر في جميع أنحاء المدينة وفي نقاط الاحتكاك على وجه الخصوص، من أجل حماية أمن المواطنين. كما وسنُحيل الى القضاء أي شخص يشارك في الاضطرابات ويحاول الحاق الأذى بالسكان ورجال الشرطة.