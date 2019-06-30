تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-30 00:11:01 اصابة شخص باطلاق نار في عين ماهل |  2019-06-29 22:08:21 اصابة شخص باطلاق نار في معاوية |  2019-06-29 22:15:09 ام الفحم:اطلاق نار على سيارة في حي عين النبي |  2019-06-29 22:59:52 طمرة:سطو مسلح واطلاق نار في محل تجاري |  2019-06-30 00:54:48 مطاردة بوليسية تنتهي بشجار بين الشرطة ومجموعة شبان في ام الفحم |  2019-06-29 20:17:56 الولايات المتحدة بعثت طائرات "شبح" إلى الخليج |  2019-06-29 20:15:36 مجلس كفركنا المحلي ينظم فعاليات الصيف باجواء احتفالية ومشاركة واسعة |  2019-06-29 18:12:13 اصابة طفلة اثر تعرضها للدغة افعى في حرفيش |  2019-06-29 16:52:38 بيل يرفض مبادلته مع بوجبا |  2019-06-29 16:51:42 للإقلاع عن التدخين .. استعن بالليمون |  2019-06-29 16:50:07 اردغان يتحدى امريكا: عملية توريد "إس 400" الروسية ستتم |  2019-06-29 16:47:49 ترامب: اتفاقبين السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيتم في عهدي |  2019-06-29 16:36:52 اصابة شاب باطلاق نار في جث المثلث |  2019-06-29 16:28:36 شفاعمرو:جلسة طارئة في البلدية بعد مقتل الشاب رائد الوحش |  2019-06-29 12:14:09 برشلونة يناطح ريال مدريد على صفقة هولندية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الشرطة تعتقل 19 مشتبهاً على خلفية المناوشات في العيسوية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:نشاط وتواجد قوات الشرطة تواصل طوال  نهاية الأسبوع في قرية العيسوية في شرقي مدينة أورشليم القدس، حيث تم إلقاء القبض على المشتبهين الذين تم التعرف عليهم وتمييزهم أثناء النشاط وعلى مدار الأسبوع كمشتبهين بالمشاركة في الاضطرابات ورشق الحجارة والزجاجات الحارقة وإطلاق الألعاب النارية على السكان وقوات الشرطة.

 كما تم القبض على ثلاثة مشتبهين  على الطريق السريع رقم 1 بالقرب من القرية حيث قامت الشرطة بتفتيش سيارتهم ، وضبط زجاجة حارقة ومواد قابلة للاشتعال ولثمة وغيرها من المعدات.
 وأشارت الشرطة إلى أن نشاط شرطة إسرائيل  مستمر في جميع أنحاء المدينة وفي نقاط الاحتكاك على وجه الخصوص، من أجل حماية أمن المواطنين.  كما وسنُحيل الى القضاء أي شخص يشارك في الاضطرابات ويحاول الحاق الأذى بالسكان  ورجال الشرطة.
الشرطة تعتقل 19 مشتبهاً على خلفية المناوشات في العيسوية




كلمات متعلقة

الشرطة, تعتقل, 19, مشتبهاً, على, خلفية, المناوشات, في, العيسوية,

تابعونــا

اصابة شخص باطلاق نار في عين ماهل اصابة شخص باطلاق نار في عين ماهل 2019-06-30 | 00:11:01

أصيب رجل بالخمسينيات من عمره مساء السبت جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة عين ماهل...

اصابة شخص باطلاق نار في معاوية اصابة شخص باطلاق نار في معاوية 2019-06-29 | 22:08:21

اصيب شخص مساء السبت باطلاق نار في الشارع الموصل بين حي عين ابراهيم ام الفحم وبلدة...

ام الفحم:اطلاق نار على سيارة في حي عين النبي ام الفحم:اطلاق نار على سيارة في حي عين النبي 2019-06-29 | 22:15:09

اقدم مجهولون، مساء اليوم السبت، باطلاق رصاص على سيارة في حي عين النبي بمدينة ام...

طمرة:سطو مسلح واطلاق نار في محل تجاري طمرة:سطو مسلح واطلاق نار في محل تجاري 2019-06-29 | 22:59:52

جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل دخل ملثمون...

مطاردة بوليسية تنتهي بشجار بين الشرطة ومجموعة شبان في ام الفحم مطاردة بوليسية تنتهي بشجار بين الشرطة ومجموعة شبان في ام الفحم 2019-06-30 | 00:54:48

قامت الشرطة مساء السبت بمطاردة مجموعة شبان في حي وادي النسور بمدينة ام الفحم،...

مجلس كفركنا المحلي ينظم فعاليات الصيف باجواء احتفالية ومشاركة واسعة مجلس كفركنا المحلي ينظم فعاليات الصيف باجواء احتفالية ومشاركة واسعة 2019-06-29 | 20:15:36

بأجواء احتفالية مميزة ، افتتحت وحدة الشبية في مجلس كفركنا المحلي بالتعاون مع قسم...

اصابة طفلة اثر تعرضها للدغة افعى في حرفيش اصابة طفلة اثر تعرضها للدغة افعى في حرفيش 2019-06-29 | 18:12:13

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان طفلة تبلغ من العمر (١١ عاما)...

بيل يرفض مبادلته مع بوجبا بيل يرفض مبادلته مع بوجبا 2019-06-29 | 16:52:38

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم السبت، عن رفض الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد،...

ترامب: اتفاقبين السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيتم في عهدي ترامب: اتفاقبين السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيتم في عهدي 2019-06-29 | 16:47:49

شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أن اتفاق سلام بين الفلسطينيين...

اصابة شاب باطلاق نار في جث المثلث اصابة شاب باطلاق نار في جث المثلث 2019-06-29 | 16:36:52

اصيب عصر اليوم السبت شاب بالعشرينيات من عمره بجراح متفاوته اثر تعرضه لاطلاق نار...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids متفاوته اصابات انقلاب الناصرة سيارات سيارة الشرطة تنظيم مفرق المحاكم استمرار اعمال البحث عن الفتى 14 عاما جسر الزرقاء شاطئ البحر غرق غواصة خفر سواحل طعن فلسطيني شرقي القدس مستوطنة ادم تنفيذ عملية اطلاق النار اصابة خطيرة بالغة حادث عمل كراج سيارات قرية شاحنات شاحنة مجد علي سعبان الكروم مصرع القاء قنبلة صوتية بيت رئيس بلدية شفاعمرو امين عنبتاوي دون اصابات اضرار حريق عيادة صندوق المرضى العام كلاليت عرابة دون اصابات اضرار تذكر كوكب ابو الهيجا مسيرة الاقصى المسجد تضامناشاب اعتقال حاول خطف سلاح جندي اسرائيلي قاعدة عسكرية الجنوب الشرطة اطلاق نار محل تجاري ام الفحم مدينة شرطة تحقيق اضرار جسيمة دون اصابات رؤى قدح كفر مندا طالبة الاولى المرتبة معرفة البلاد تفوز مسابقةبث مباشر ليفربول أستون فيلا مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم قداس احد الشعانين حيفا ايمن عودة المطران بقعوني حيفا كنيسة الكاثوليكمحاولة فاشلة سطو مسلح فرع البريد قرية عرعره المثلث الشمالي الشرطة تحقق تمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة مصرع الشاب راشي ابو جنب يركا متأثرا جراجه قرية حادث طرق الشيخ دنون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com