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طهران تلغي تأشيرة السفر للمواطنين الصينيين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن مساعد منظمة السياحة الإيرانية، ولي تيموري، السبت، أن الحكومة ألغت تأشيرة دخول الصينيين إلى إيران من طرف واحد.وحتى هذا الإعلان، كان الصينيون يدخلون إيران بعد حصولهم على تأشيرة في المطارات الإيرانية، لكن حكومة روحاني ومن أجل تشجيع السياح الصينيين، قامت بإلغائها.وعقدت حكومة حسن روحاني آمالها، بعد توقيع الاتفاق النووي، على تطبيع العلاقات مع الغرب، بما يؤدي إلى جذب السياح الأجانب إلى إيران، وهذا ما حصل فعلا، حيث ارتفع عدد السياح الأجانب بشكل ملحوظ، لكن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وفرض العقوبات مجددا، أثرا بشكل سلبي على قطاع السياحة في البلاد.وقبل أسبوع، أوعز الرئيس الإيراني إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، بأن تقوم الوزارة عن طريق قوى الأمن الداخلي بالعمل على عدم ختم جوازات سفر الوافدين الأجانب.وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أعلن أن روحاني أصدر إيعازا بعدم ختم جوازات سفر السياح الأجانب في جميع مطارات البلاد.وأوضح ربيعي أن هذا القرار اتخذ من أجل مواجهة الإرهاب الاقتصادي الذي تقوم به الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني، وكذلك من أجل جذب المزيد من السياح إلى البلاد.
طهران تلغي تأشيرة السفر للمواطنين الصينيين




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