تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-30 00:11:01 اصابة شخص باطلاق نار في عين ماهل |  2019-06-29 22:08:21 اصابة شخص باطلاق نار في معاوية |  2019-06-29 22:15:09 ام الفحم:اطلاق نار على سيارة في حي عين النبي |  2019-06-29 22:59:52 طمرة:سطو مسلح واطلاق نار في محل تجاري |  2019-06-30 00:54:48 مطاردة بوليسية تنتهي بشجار بين الشرطة ومجموعة شبان في ام الفحم |  2019-06-29 20:17:56 الولايات المتحدة بعثت طائرات "شبح" إلى الخليج |  2019-06-29 20:15:36 مجلس كفركنا المحلي ينظم فعاليات الصيف باجواء احتفالية ومشاركة واسعة |  2019-06-29 18:12:13 اصابة طفلة اثر تعرضها للدغة افعى في حرفيش |  2019-06-29 16:52:38 بيل يرفض مبادلته مع بوجبا |  2019-06-29 16:51:42 للإقلاع عن التدخين .. استعن بالليمون |  2019-06-29 16:50:07 اردغان يتحدى امريكا: عملية توريد "إس 400" الروسية ستتم |  2019-06-29 16:47:49 ترامب: اتفاقبين السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيتم في عهدي |  2019-06-29 16:36:52 اصابة شاب باطلاق نار في جث المثلث |  2019-06-29 16:28:36 شفاعمرو:جلسة طارئة في البلدية بعد مقتل الشاب رائد الوحش |  2019-06-29 12:14:09 برشلونة يناطح ريال مدريد على صفقة هولندية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مطاردة بوليسية تنتهي بشجار بين الشرطة ومجموعة شبان في ام الفحم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قامت الشرطة مساء السبت بمطاردة مجموعة شبان في حي وادي النسور بمدينة ام الفحم، وافاد شهود عيان ان المطاردة انتهت بمناوشات بين الشرطة والشبان حيث تم الاعتداء على رجال الشرطة .


قوات معززة من الشرطة هرعت للمكان وطالبت المواطنين اخلاء المنطقة .




كلمات متعلقة

مطاردة, بوليسية, تنتهي, بشجار, بين, الشرطة, ومجموعة, شبان, في, ام, الفحم,

تابعونــا

اصابة شخص باطلاق نار في عين ماهل اصابة شخص باطلاق نار في عين ماهل 2019-06-30 | 00:11:01

أصيب رجل بالخمسينيات من عمره مساء السبت جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة عين ماهل...

اصابة شخص باطلاق نار في معاوية اصابة شخص باطلاق نار في معاوية 2019-06-29 | 22:08:21

اصيب شخص مساء السبت باطلاق نار في الشارع الموصل بين حي عين ابراهيم ام الفحم وبلدة...

ام الفحم:اطلاق نار على سيارة في حي عين النبي ام الفحم:اطلاق نار على سيارة في حي عين النبي 2019-06-29 | 22:15:09

اقدم مجهولون، مساء اليوم السبت، باطلاق رصاص على سيارة في حي عين النبي بمدينة ام...

طمرة:سطو مسلح واطلاق نار في محل تجاري طمرة:سطو مسلح واطلاق نار في محل تجاري 2019-06-29 | 22:59:52

جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل دخل ملثمون...

مجلس كفركنا المحلي ينظم فعاليات الصيف باجواء احتفالية ومشاركة واسعة مجلس كفركنا المحلي ينظم فعاليات الصيف باجواء احتفالية ومشاركة واسعة 2019-06-29 | 20:15:36

بأجواء احتفالية مميزة ، افتتحت وحدة الشبية في مجلس كفركنا المحلي بالتعاون مع قسم...

اصابة طفلة اثر تعرضها للدغة افعى في حرفيش اصابة طفلة اثر تعرضها للدغة افعى في حرفيش 2019-06-29 | 18:12:13

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان طفلة تبلغ من العمر (١١ عاما)...

بيل يرفض مبادلته مع بوجبا بيل يرفض مبادلته مع بوجبا 2019-06-29 | 16:52:38

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم السبت، عن رفض الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد،...

ترامب: اتفاقبين السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيتم في عهدي ترامب: اتفاقبين السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيتم في عهدي 2019-06-29 | 16:47:49

شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أن اتفاق سلام بين الفلسطينيين...

اصابة شاب باطلاق نار في جث المثلث اصابة شاب باطلاق نار في جث المثلث 2019-06-29 | 16:36:52

اصيب عصر اليوم السبت شاب بالعشرينيات من عمره بجراح متفاوته اثر تعرضه لاطلاق نار...

شفاعمرو:جلسة طارئة في البلدية بعد مقتل الشاب رائد الوحش شفاعمرو:جلسة طارئة في البلدية بعد مقتل الشاب رائد الوحش 2019-06-29 | 16:28:36

عقد المجلس البلدي في شفاعمرو جلسة طارئة صباح اليوم السبت على ضوء الاحداث الاخيرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رامي نمر ناصر تعيين الناصرة رئيس دوائر الاجراء التنفيذ لواء حيفا الشمال مسنين نصب احتيال عصابة عدد افراد من شلومي مبالغ تحرز مصادرة مياه مصرع شاب غرق غرقا شاطئ الزيب شمالي نهاريا مدينة بحر مياه شاطئ الزيب ادهم هادية اخاء الناصرة تكريم مباراة اللد مسيرة كروية ناجحة مجلس اقليمي البطوف بحث نفوذ حدود سبل توسيعها ياسر عمر اجتماع جلسة عائلة خربوش تلتقي لقاء بعد 40 عاما شتات لبنان مخيم ابناء عمومه محاولة سرقة شاحنة اطلاق نار مصرع شاب عربي اصابة مفرق بيلو لخيش رحوفوتانقلاب سيارة شارع شفاعمرو الناصرة بئر المكسور طرق مستشفى شرطة أنس محمود عودة سنان قرية ابو البسيخومتري علامة مشرفة الطالب امتحان محل ملابس طعن شاب الطيبة اصابة متوسطة الشرطة اسعاف مستشفى احتفالية ابداعات الحادية عشر وزارة المعارف مار يوسف مدرسة طلاب مصرع شخص حادث دهس شارع 70 عماد سليمان شفاعمرو مفترق سومخ طو الكرم مستشفى شرطة كفر قرع تظاهرة شعارات رفع الاقصى القدس الشرطة نصرة مدخل قرية الطبيب مهنا نضال دكتور تعيين مستشفى ايخيلوف رئيسا لوحدة أمراض الرقبة الرأس مرضى السرطان ام الفحم مدينة جثة شاطئ عكا العثور انتشال البحر
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com